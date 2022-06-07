中國低風險區鬆綁 不再查核酸證明

上海市黃金城道步行街長寧核酸採樣工作站，市民排隊進行核酸採樣。（中新社）

中國衛健委日前要求，要科學精準落實各項防控措施，不擅自對低風險地區人員採取限制措施，堅決防止一刀切和層層加碼等。中國多地6日取消查驗核酸證明，對低風險地區人員流動的防疫 要求做出動態調整，在某些情況下，將不再查驗核酸陰性證明。

中國衛健委通報，6日新增本土39例，無症狀感染85例。北京、上海病例均降至個位數。內蒙古疫情 升溫，新增20例確診、49例無症狀感染者。，當地展開「敲門行動」追溯疫情。上海國際電影節宣布，因疫延期一年。

綜合媒體報導，江西省官方日前通知，嚴禁層層加碼、過度防疫，努力用最小代價實現最大防控效果。低風險地區和無本土疫情的縣（市、區）之間人員可自由有序流動，不再查驗核酸檢測 陰性證明，不再實行核酸落地檢。

江蘇交通公眾號指出，對低風險地區的客、貨車輛和人員，全省各地取消防疫通行限制，高速公路出口不再查驗48小時核酸檢測證明，予以快速放行。對來自上海等中高風險地區車輛，則須持48小時內核酸檢測陰性證明，並提前報備、點對點運輸等閉環管理。

安徽也取消低風險地區貨運車輛防疫通行限制，來自低風險地區貨運車輛，不查驗48小時核酸檢測證明。廣州、湛江等多地出行，不再要求查驗核酸檢測陰性證明。深圳仍需出示72小時核酸檢測陰性證明。