我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

中國低風險區鬆綁 不再查核酸證明

記者賴錦宏／綜合報導
上海市黃金城道步行街長寧核酸採樣工作站，市民排隊進行核酸採樣。（中新社）
上海市黃金城道步行街長寧核酸採樣工作站，市民排隊進行核酸採樣。（中新社）

中國衛健委日前要求，要科學精準落實各項防控措施，不擅自對低風險地區人員採取限制措施，堅決防止一刀切和層層加碼等。中國多地6日取消查驗核酸證明，對低風險地區人員流動的防疫要求做出動態調整，在某些情況下，將不再查驗核酸陰性證明。

中國衛健委通報，6日新增本土39例，無症狀感染85例。北京、上海病例均降至個位數。內蒙古疫情升溫，新增20例確診、49例無症狀感染者。，當地展開「敲門行動」追溯疫情。上海國際電影節宣布，因疫延期一年。

綜合媒體報導，江西省官方日前通知，嚴禁層層加碼、過度防疫，努力用最小代價實現最大防控效果。低風險地區和無本土疫情的縣（市、區）之間人員可自由有序流動，不再查驗核酸檢測陰性證明，不再實行核酸落地檢。

江蘇交通公眾號指出，對低風險地區的客、貨車輛和人員，全省各地取消防疫通行限制，高速公路出口不再查驗48小時核酸檢測證明，予以快速放行。對來自上海等中高風險地區車輛，則須持48小時內核酸檢測陰性證明，並提前報備、點對點運輸等閉環管理。

安徽也取消低風險地區貨運車輛防疫通行限制，來自低風險地區貨運車輛，不查驗48小時核酸檢測證明。廣州、湛江等多地出行，不再要求查驗核酸檢測陰性證明。深圳仍需出示72小時核酸檢測陰性證明。

檢測 防疫 疫情

上一則

北京觀察／中國何時穩大盤？ 3「時間窗口」觀察

下一則

港疫情惡化 1傳1.5人創3個月新高

延伸閱讀

日本周五開放觀光團入境 規定買防疫險且全程導遊陪

日本周五開放觀光團入境 規定買防疫險且全程導遊陪
第25屆上海國際電影節 因疫宣布延期一年

第25屆上海國際電影節 因疫宣布延期一年
灣區6月降及時雨 緩解山火

灣區6月降及時雨 緩解山火
防止封控過頭 中國發布防疫「九不准」禁止擅延管控

防止封控過頭 中國發布防疫「九不准」禁止擅延管控

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了