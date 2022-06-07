我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

名校畢業生「隱居」鬧市22年 還在用中國「首代身份證」

中國新聞組／北京7日電
男子還使用一張15位數字的「身分證」。（取材自錢江晚報）
男子還使用一張15位數字的「身分證」。（取材自錢江晚報）

浙江近日發現一名男子常年「隱」於鬧市區，這位「隱士」20多年前就是「211」重點大學畢業生，鮮少出門的他竟還用著早已失效16年的15位數的「第一代身份證」，就連他的家人都一度認為男子早已不在世了。

錢江晚報報導，浙江金華公安婺城分局城中派出所警員日前接到市民舉報，楊思嶺社區有個單位的租戶很奇怪，不出門也不做核酸檢測，警員於是和一名刑警上門核查。

浙江男子20多年前就是「211」重點大學畢業生。（取材自錢江晚報）
浙江男子20多年前就是「211」重點大學畢業生。（取材自錢江晚報）

據報導，這名約四、五十歲的獨居中年男子見到警察上門有些慌張，警方要求核查男子身份，只見男子在房間裡翻找一陣子後竟拿出一張15位數字的「第一代身份證」。由於中國自2004年起就已換發18位數字的第二代身份證，警員以為眼前的「隱士」是逃犯，在系統核查及多方聯絡後，獲悉雖然這張「身份證」已失效16年，但持證人「張太白」（化名），確實沒有案底。

警方清查張男房屋後，發現屋裡有一台筆記本電腦和一部很老式的手機，手機能登入聊天工具微信和QQ；廚房內只有少許食物，且有使用痕跡，證明他確實不愛出門。

據張男表示，自己來自山西，當年上大學時將戶口遷移到了陜西西安，2000年畢業於「211大學」西北大學，主修計算機及應用專業，並拿出大學「畢業證書」、「學位證書」、「戶口遷移證」證明，甚至還有一張發給山東某單位的「全國普通高等學校本專科畢業生就業通知書」。

據報導，張男原本想在外闖出一番成就後再回家，但卻一事無成，至今已經22年沒和家人聯絡，平常靠搭便車在各地轉悠，在有網絡的鬧市區落腳，電腦主要是用來炒股和網絡兼職用的；至於手機，他的微信和QQ聯絡人寥寥無幾，都是網友，沒有一位是親屬或朋友。

事後警方透過陝西當地派出所聯繫上張男的家人。家屬得知消息後非常意外，驚呼「以為他已經不在人世了」，張男父母22年來一直掛念著「失蹤」的兒子，彼此時隔許久終於通上電話，家人苦口婆心下，張終於同意返家。

不過受疫情影響，張男回家的行程也略有推遲，警察日前為張張辦理新的身份證件，並與其家人保持密切聯繫。

手機 警察 微信

上一則

傳鄭若驊未獲留任 林定國接律政司長

下一則

核酸檢驗員賺翻 20天進帳3萬元 司機、房仲都來搶熱錢

延伸閱讀

密州特許學校畢業生GPA達2.8 獲大峽谷州大免費入學

密州特許學校畢業生GPA達2.8 獲大峽谷州大免費入學
黃哲倫獲授洛州大榮譽藝術博士 勉勵畢業生接受挑戰

黃哲倫獲授洛州大榮譽藝術博士 勉勵畢業生接受挑戰
南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校
亞凱迪亞頂尖學院 名校錄取傳喜訊

亞凱迪亞頂尖學院 名校錄取傳喜訊

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了