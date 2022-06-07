核酸檢驗員賺翻 20天進帳3萬元 司機、房仲都來搶熱錢

中國各地進行常態性核酸採檢樣檢測，需要大量的核酸採樣員與檢驗員。圖為福建漳州市城市核酸檢測基地。（中新社）

中國各地進行常態性核酸採檢樣檢測 ，需要大量的核酸採樣員與檢驗員。目前日薪已達1500元人民幣（約226美元）以上，一名持有檢驗證照的核酸檢驗員20天就賺了3萬人民幣（約4524美元），吸引司機、房產經紀人都來賺熱錢。

騰訊新聞報導，核酸檢測已成為各地日常生活的一部分，對核酸檢驗師來說，時間是以小時為單位計算的。

以常住人口2200萬人的北京 來說，如果按照10：1混採的方式，每天檢測一次，全市的第三方核酸檢測機構每天至少需要220萬管的檢測能力。按照規定，每個核酸檢測機構需要在採樣後24小時之內出具檢測結果。在上海要求更高，得在10小時左右出具檢測結果。

巨大檢測量、極短時間，意味著對大量檢驗人員的需求。每個機構都試圖以高薪、高福利 來吸引各地的檢驗師加入其中。在第三方機構的招聘群裡日薪1500元、管吃管住、車接車送、繳納六險一金早就成了標配。而另一方面，招聘人員的標準不得不一降再降。無證「熟手」經線上面試，隔天就可以上崗。

趙建（化名）畢業於一所重點醫科大學檢驗專業，在一所三甲醫院工作了近3年時間。五一來北京探親，機緣巧合下，他兼職核酸檢測員。

他說，這行工作忙得像打仗一樣，急需有雙證（檢測師、臨床基因擴增人員上崗證）的人。基本上行價就是雙證120元/小時（約18美元），沒證熟手100元/小時，一天一個班次的工作時長是12個小時，可以掙1440元（約217美元）。他最長工作到16個小時，一天掙近2000元（約301美元）。

最誇張的一次是他臨時被調到豐台區的方艙，從前一天下午4點進去一直不停工作到第二天早上8點，連續不停檢測了16個小時，一天下來他的手指甲都是紅的，胳膊也抬不起來。

好多時候進實驗室的時候看天亮著，出來的時候天也亮著。對時間、空間的概念就變得模糊，回去休息了也覺得自己還在實驗室裡。如果樣本量大，12個小時都沒法下班，平均每天都需要工作13、14個小時。

他說他在北京工作20天，到手3萬塊錢，相當於在醫院3個月的薪水了。北京最近查了這些核酸檢測機構之後，有雙證資質的人薪酬會更高。機構需要靠高薪、高福利來聚攏這些專業的人。

他說，其實工作強度大還可以承受，最難受的是這個行業現在變得特別亂。第一天做兼職，他問跟他一起幹活的哥們：「你學什麼專業？」結果對方說從來沒學過檢驗，之前是跑滴滴的。

這人能進實驗室完全是因為之前給採樣點轉運過樣本，機緣巧合認識了仲介，就進了實驗室。司機也不稀奇，他身邊還站過房產經紀人。

實驗室招聘的時候說每個員工都有試崗期，但這些不懂實驗原理、第一次檢測核酸的人可以邊看旁邊人的操作邊學習，實驗室一個班次最少需要7-8個人，現在哪個機構、哪個實驗室都缺人，一般碰上了不會真轟他走。

有招聘許可權的人更會把熟人、親戚招來。但他們什麼都不懂就敢來實驗室，非常危險。