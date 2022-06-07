北京觀察／中國何時穩大盤？ 3「時間窗口」觀察

5月27日，工人在綦江區橋河工業園區一處廠房內忙碌。（新華社）

時間窗口有許多玄奧解釋，簡單說就是趨勢的轉折點。自開始「穩大盤」以來，中國經濟趨勢就值得揣摩，要揣摩的是大盤能不能穩住，何時能基本穩住，何時又全盤穩住甚至翻盤，那就是要探討的時間窗口了。

活寶經濟學者任澤平，口碑隨著其老東家恒大地產而衰退，由年薪千萬一直退到去做「經濟學家跨界轉型的情感博士」，但對經濟仍念念難忘，所以又有新論，說從6月開始，第三季度經濟將迅速恢復，「滿血歸來」。也有幾位經濟學者跟他一樣，相信到第三季度經濟就能好轉了，雖然沒有「滿血歸來」那麼狂放。

觀察中國經濟的時間窗口，線條清晰的路數是看三個方面，一看月度之分，再看季度之分，三看年度之分。

先看月度，是說穩大盤因何而來。首先是4月，即每年中央政治局都要在4月開討論經濟大勢的會議，這是上承3月全國人大會議通過了政府工作報告，再下接5月傳統宏觀控月。誰料由上海封城而起，今年經濟出了大問題，好在決策層中救經濟成了主流，小勝動態清零派，但還是折騰了將近一個月。按李克強 近日講話看，6月還是要全面施壓，所以別指望6月如有人所言會「溫和復甦」。

6月3日，上海烘焙工坊的員工在工作。（新華社）

再看季度，6月和第二季度很快就會過去，第三季度就成關鍵。第三季度通常是政治調控期，今年還有個中共 20大，政壇中人要爭「七上八下」，大自然要玩大洪水 的「七下八上」，注定第三季度安生不了，這種政治對經濟的干擾，潛在是肯定的，如果顯性化就麻煩了。

圍繞政情，流言漫天，上周末有個最新政情，是說有下達新指令，是「喜迎20大」相關口號暫不要提了，相關活動暫不要安排了，還說指令由電話傳達。不管真假，都是內涵深遠。中國政經難分，經濟大勢最終還是順著政情走。

最後看年度，這可跳開目前各種各樣的「鬥爭」，甚至不去想決定中國經濟起落的國際大勢，是去年底中共召開中央經濟工作會議，就討論到提升製造業核心競爭力，相關討論又寫進今年3月政府工作報告。這一部署所為何來？其實是決策層議了但不准對外講的，是他們判定經濟正處在跨越「中等收入陷阱」的關鍵階段，所有部署正是為了這個「跨越」而來。

現在看來，為了救經濟、穩大盤，相關部署已顧不上，忙不過來。「跨越」大事沒辦，有何影響，那看的就是更大跨度的時間窗口了。