北京緩解互聯網監管 滴滴App重上架

中國監管重拳近來似有緩和跡象，中國網約車巨頭「滴滴出行」應用程式重新獲得許可上架。（Getty Images）

中國網約車巨頭「滴滴出行 」已於2日正式向美國證券交易委員會（SEC）提交表格，申請10天後正式從紐約證券交易所（NYSE）下市。同時，中國監管重拳近來似有緩和跡象，滴滴出行應用程式重新獲得許可上架。科技部長王志剛表示，政府的管理有激勵和約束，該激勵的時候激勵，該約束的時候約束。

美國之音引述華爾街日報報導，北京鬆綁中國網絡行業的承諾正在得到兌現，香港 恆生科技指數周一攀升了4.6%。而在美股開盤前交易中，隨著賣空者撤市，滴滴的股價 暴增了50%。

監管當局還計畫允許物流平台「滿幫集團」和職場信息平台「看準網」這個星期重新上架應用軟件商店。滿幫集團的「運滿滿」和「貨車幫」是中國兩個主要的貨車物流信息和車貨匹配信息平台。路透證實，這兩個平台已經恢復新用戶登記。不過，這三家公司預計仍舊面臨行政處罰，並將1%的股權交予政府，令政府可以直接參與公司的決定。

隨著經濟增長整體減緩，再加上疫情重挫經濟，監管當局近來頻頻釋放緩和訊息。報導援引一位香港分析師稱，自5月中旬，中央政府的政策開始緩解對該行業監管。這對市場情緒有所幫助。不過不太可能回到先前的增長預期或促成一個更持續的股價回升。

國務院最近宣布提振經濟措施，突出對科技行業的激勵。科技部長王志剛6日指出，政府的管理沒有單方面的激勵也沒有單方面的約束，該激勵的時候激勵，該約束的時候約束。

王志剛強調，相信企業家、企業能夠在規範發展企業的同時，對整個經濟社會、民生等作出更多積極正向貢獻，這是最主要標準。

經濟學者李稻葵日前以視訊方式出席「大華私人銀行2H 2022投資論壇」時表示，目前網路科技企業對中國的政治影響已經化為零，高層擔憂也被打消，「中國政府對互聯網公司的監管風暴已基本結束」。

官媒中新網也刊文表示，經歷嚴寒的平台經濟似乎嗅到了春天的氣息，直指利多消息一個接一個，在政策引導下，平台經濟的不確定性降低，將為「穩就業」出一份力。

報導指出，螞蟻集團IPO在2020年11月被喊卡後，中國官方加大市場監管力度。滴滴出行在2021年不顧官方反對在紐約證交所上市，其後，中國網信辦等部門展開網絡安全審查，勒令旗下25款應用程式全面下架，停止新用戶註冊。