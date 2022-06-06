婦女止步? 佛山女登龍舟被網暴 掀傳統？陋習？爭議
廣東佛山九江鎮一女子日前看到河邊停泊的龍舟，上船拍視頻並發上網，沒想到遭遇網暴。有網友稱，當地習俗不許婦女上龍舟，外地遊客也應該遵守；但也有很多廣東網友站出來，指相信相關習俗的人只是極少數，批「不知道今夕何夕，還要拿陳芝麻爛榖子的標籤作為口水仗的工具」。
來源：YouTube
綜合媒體報導，端午節賽龍舟是傳統習俗之一，也是端午節最重要的節日民俗活動。佛山市南海九江的賽龍舟，現在成為鄉村旅遊熱門「打卡地」。日前在佛山九江鎮，一名女網友在某社交平台發布體驗坐龍舟視頻，視頻發布後引發網友熱議，有一位IP地址顯示為廣東的網友言辭激烈，稱該女子「搞壞了傳統文化」，還要求她負刑事責任；也有網友說當地有傳統， 「婦女不能上龍舟」、「碰都不能碰」。
對此，佛山市南海區九江龍舟協會的何先生說：「當地的龍舟有很多種類，有一種叫傳統龍（舟）的，有這個（婦女不能登船）傳統習俗，我們也會加大宣傳，避免女遊客未經龍舟主人允許，誤上傳統龍（舟）去拍照留念。」
但也有不少網友對這名女博主表示了支持，認為「女人不能上龍舟」不是傳統，是陋習，「2022年了怎麽還有這種封建思想」。
還有人搜出了新聞：2018年，以廣東佛山運動員為主要班底的中國女子龍舟隊雅加達亞運會上奪取了金牌。這才真正代表廣東當地的價值和風氣。
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