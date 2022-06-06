我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍擊案下降 紐約市警副局長：執法有效

紐約議會過關 強制新槍採微蝕刻技術

婦女止步? 佛山女登龍舟被網暴 掀傳統？陋習？爭議

中國新聞組／北京6日電
拍攝龍舟船的女子，發布影片後遭遇網暴。(視頻截圖)
拍攝龍舟船的女子，發布影片後遭遇網暴。(視頻截圖)

廣東佛山九江鎮一女子日前看到河邊停泊的龍舟，上船拍視頻並發上網，沒想到遭遇網暴。有網友稱，當地習俗不許婦女上龍舟，外地遊客也應該遵守；但也有很多廣東網友站出來，指相信相關習俗的人只是極少數，批「不知道今夕何夕，還要拿陳芝麻爛榖子的標籤作為口水仗的工具」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，端午節賽龍舟是傳統習俗之一，也是端午節最重要的節日民俗活動。佛山市南海九江的賽龍舟，現在成為鄉村旅遊熱門「打卡地」。日前在佛山九江鎮，一名女網友在某社交平台發布體驗坐龍舟視頻，視頻發布後引發網友熱議，有一位IP地址顯示為廣東的網友言辭激烈，稱該女子「搞壞了傳統文化」，還要求她負刑事責任；也有網友說當地有傳統， 「婦女不能上龍舟」、「碰都不能碰」。

對此，佛山市南海區九江龍舟協會的何先生說：「當地的龍舟有很多種類，有一種叫傳統龍（舟）的，有這個（婦女不能登船）傳統習俗，我們也會加大宣傳，避免女遊客未經龍舟主人允許，誤上傳統龍（舟）去拍照留念。」

但也有不少網友對這名女博主表示了支持，認為「女人不能上龍舟」不是傳統，是陋習，「2022年了怎麽還有這種封建思想」。

還有人搜出了新聞：2018年，以廣東佛山運動員為主要班底的中國女子龍舟隊雅加達亞運會上奪取了金牌。這才真正代表廣東當地的價值和風氣。

女子拍攝龍舟船賽，船上的人朝岸邊喊女人散開。(視頻截圖)
女子拍攝龍舟船賽，船上的人朝岸邊喊女人散開。(視頻截圖)

端午節 運動員 YouTube

上一則

「帶貨一哥」端出坦克蛋糕 李佳琦直播中斷 恐被查

延伸閱讀

搶生意大餅 西餅店賣特色粽銷量猛

搶生意大餅 西餅店賣特色粽銷量猛
香港赤柱復辦龍舟賽 市集旺丁不旺財

香港赤柱復辦龍舟賽 市集旺丁不旺財
端午節不平靜 中國智庫：美軍大範圍貼近中國領海偵查

端午節不平靜 中國智庫：美軍大範圍貼近中國領海偵查
亞裔美好社區促進會 4日辦端午龍舟園遊會

亞裔美好社區促進會 4日辦端午龍舟園遊會

熱門新聞

加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公
「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

現在能買房嗎？估價師：「這情況」買房永遠比租房好

現在能買房嗎？估價師：「這情況」買房永遠比租房好