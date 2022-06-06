婦女止步? 佛山女登龍舟被網暴 掀傳統？陋習？爭議

拍攝龍舟船的女子，發布影片後遭遇網暴。(視頻截圖)

廣東佛山九江鎮一女子日前看到河邊停泊的龍舟，上船拍視頻並發上網，沒想到遭遇網暴。有網友稱，當地習俗不許婦女上龍舟，外地遊客也應該遵守；但也有很多廣東網友站出來，指相信相關習俗的人只是極少數，批「不知道今夕何夕，還要拿陳芝麻爛榖子的標籤作為口水仗的工具」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，端午節 賽龍舟是傳統習俗之一，也是端午節最重要的節日民俗活動。佛山市南海九江的賽龍舟，現在成為鄉村旅遊熱門「打卡地」。日前在佛山九江鎮，一名女網友在某社交平台發布體驗坐龍舟視頻，視頻發布後引發網友熱議，有一位IP地址顯示為廣東的網友言辭激烈，稱該女子「搞壞了傳統文化」，還要求她負刑事責任；也有網友說當地有傳統， 「婦女不能上龍舟」、「碰都不能碰」。

對此，佛山市南海區九江龍舟協會的何先生說：「當地的龍舟有很多種類，有一種叫傳統龍（舟）的，有這個（婦女不能登船）傳統習俗，我們也會加大宣傳，避免女遊客未經龍舟主人允許，誤上傳統龍（舟）去拍照留念。」

但也有不少網友對這名女博主表示了支持，認為「女人不能上龍舟」不是傳統，是陋習，「2022年了怎麽還有這種封建思想」。

還有人搜出了新聞：2018年，以廣東佛山運動員 為主要班底的中國女子龍舟隊雅加達亞運會上奪取了金牌。這才真正代表廣東當地的價值和風氣。