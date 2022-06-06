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考第26次 55歲高考釘子戶信心滿滿改拚文科

中國新聞組／北京6日電
梁實在準備他的第26次高考。（取材自九派新聞）
梁實在準備他的第26次高考。（取材自九派新聞）

四川眉山55歲的梁實自1983年以來總共參加過25次高考，有人稱他為「高考釘子戶」，有人叫他「中國第一鐵腦殼」、「中華第一考王」。據他說，常年備考的茶館都被他「熬」倒了好幾家，但每一次放榜，他都未能如願。

來源：YouTube

九派新聞報導，梁實如今頭髮已有些花白，仍執拗地參加高考。他說今年準備改考文科，經過一年的備考，他早已信心滿滿，「我覺得選文科是選對了，如果早幾年選文科，應該早就考上了。」

梁實說：「以前一直考理科，今年是第一次考文科。我覺得理科不做題就考不好，我不喜歡動筆做題，堅持不下來。但我覺得考文科就不用做題，比較適合我。」

梁實2014年走出考場，一臉失落。（取材自四川新聞網）
梁實2014年走出考場，一臉失落。（取材自四川新聞網）

被問到馬上就高考了，緊張嗎？梁實說，以前還會有點兒緊張，現在一點都不緊張，異常的淡定。

他說，常年基本都在茶館備考，早上去點杯茶，從早坐到晚，邊喝茶邊學習，很安逸。但至今也「熬」倒了兩三家了。

對於有人說等他讀完大學都快退休了，還能去工作嗎？梁實回應：「我主要是為了完成上大學這個心願，我從小就覺得大學很神聖，不去讀大學心有不甘。剛恢復高考那幾年，我才上小學，整個社會風氣很不一樣，那個時候聽到某人考上大學，我整個人頭皮都會發麻，看他們都是仰視。」

高考 退休 YouTube

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