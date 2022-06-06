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中國疫情趨緩 端午出遊人次比五一增31%

記者陳政錄、賴錦宏／綜合報導
端午出遊人次達7961萬人，實現收入人民幣258.2億元。（新華社）
端午出遊人次達7961萬人，實現收入人民幣258.2億元。（新華社）

中國疫情趨緩，經過清明、五一的低迷後，旅遊市場在端午節出現復甦。文旅部數據顯示，端午假期出遊人次和收入雖較去年同期下滑，但較先前的清明假期回暖。旅遊平台數據則顯示，端午假期旅館預定量較五一假期上升了31%，遊客總訂單量也較清明假期成長超過三成。

在上海和北京疫情獲一定控制後，中國力推經濟復甦，端午假期成觀察指標。據文旅部數據，今年端午假期，國內出遊7961萬人次，年減10.7%，恢復至疫情前（2019年）同期的86.8%，實現旅遊收入人民幣258.2億元（約38.76億美元），年減12.2%，恢復至疫情前的65.6%。

文旅部表示，端午節前，各地紛推支持旅遊政策，助力市場復甦。包括南京、鄭州、西安、深圳、武漢等多地中遠程旅遊產品搜索及預訂量成長明顯，景氣明顯回暖。文旅部還提到，北京、上海歡樂谷等景區恢復開放，吸引了一大批親子遊家庭。上海某露營區產品開放預訂不到半天即售罄。

攜程、同程、驢媽媽、途牛、去哪兒、飛豬和馬蜂窩等旅遊平台5日陸續發布端午旅遊市場數據，顯示跨省旅遊量增加、露營和鄉村旅遊持續走熱、北京和上海旅遊市場復甦等特點。

以攜程為例，端午假期平台上出遊總訂單量較清明假期成長超過三成，旅館、景點門票預定量也實現兩位數增長。隨著跨省旅遊「熔斷」政策調整，此次假期，跨省旅遊團業務占比超過八成，為近三個月新高。

同程消費報告也顯示，端午小長假期間，旅館預定量較五一連假上升31%，連帶境內機票平均價格上漲了48%。北京和上海回歸出遊熱門城市前十。

攜程戰略研究中心副主任張致寧指，端午假期或將成為今年國內旅遊市場回穩轉折點。長三角及京津冀積蓄已久的旅遊消費潛力，有望在暑期快速釋放。

端午節 北京 疫情

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