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滬放寬防疫規定 持24小時核酸採樣證明就行

中國新聞組／北京6日電
上海解封後，全面推進復工復產復商復市，回到正常生活，但還是要核酸檢測陰性證明。(新華社)
上海解封後，全面推進復工復產復商復市，回到正常生活，但還是要核酸檢測陰性證明。(新華社)

上海6月1日解封後，全面推進復工復產復商復市，回到正常生活。但須持有72小時內核酸檢測陰性證明，讓民眾疲於奔命、大排長龍。上海疫情防控小組決定放寬規定，6日起，只要持有24小時內核酸採樣的證明，就算檢測結果還未出爐，一樣可以進入公共場所、搭乘大眾交通工具。

衛健委通報，上海5日新增4例本土確診病例及4例無症狀感染者，病例出現在浦東新區、虹口、寶山區。

上海衛健委主任鄔驚雷指出，隨著復工復產的加快推進，上海人員流動逐步加大，從近幾天通報的陽性感染者情況看，社會面還有多點散發情況，疫情反彈風險依然存在，依然不能放鬆，需要高度警惕，「降新增、防反彈」仍是當前的重要任務。

由於目前上海要求出行必備72小時核酸檢測陰性報告，市民反映由於核酸報告一直沒出來，反而影響出入公共場所。

上海疫情防控新聞發布會5日指出，自6月6日零時起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明或者24小時內核酸採樣證明。若市民採樣後，還沒有及時獲得檢測結果，只要有24小時內的採樣證明，一樣可以進入公共場所和搭乘公共交通工具。

鄔驚雷也呼籲，希望廣大上海市民朋友們仍然不鬆懈、不放鬆。他建議在一般情況下，配戴一次性醫用或醫用外科口罩外，如果前往醫院、商場、超市等通風不暢的室內場所，建議配戴KN95/N95級別的顆粒物防護口罩，一般情況每四小時更換一次。

另外，近日網上傳出「6月20日上海再封一個月，沒快遞沒外賣」的訊息，並稱來源是美團、滴滴等大型公司的內部通知，引發多人恐慌。有網友表示「相信政府」，但也有人說「政策一天一變化」、「關怕了，也禁不起」。

對此，上海闢謠平台5日發文稱，「傳言不實」，強調上海市目前沒有這個安排。

檢測 疫情 口罩

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