中國高校生啟返鄉潮 若隔離全免費

北京理工大學的學生離開該校中關村校區。（中新社）

高校學生暑期返鄉潮開啟，國務院 最新通知，滿足相應防疫條件的學生，返鄉後不再進行集中隔離，到家後實施7天健康監測；確需進行隔離的學生，將免除集中隔離費用。

香港文匯報報導，有大學生表示，對於正在讀書、沒有工資收入的在校生而言，動輒人民幣幾千元的隔離費是一筆很大的開支。這次免除集中隔離費用的政策，令不少同學可以放心返鄉，希望政策可以落實到位。

國務院「關於做好全國高校學生離校返鄉新冠肺炎疫情 防控工作的通知」要求各地要逐級傳達、逐級落實學生離校返鄉政策，不得層層加碼。還要關心關愛離校返鄉學生出行安全。相關部門和高校要加強協調聯動、密切配合，共同保障學生從校門到家門「點對點」返鄉、閉環防疫管理。高校要按照「一人一檔」的要求，建立離校學生信息台賬，加強學生健康教育和安全教育，引導學生全程做好個人防護。

據悉，目前已有多個城市出台了針對高校學生的返鄉免費隔離政策。其中，河南鄭州 5月23日發布消息稱，來自上海等發生本土疫情城市的河南籍高校學生，需提前3天報備。首落鄭州後，在鄭州實行7天免費的集中隔離措施。之後點對點轉運至居住地，實行7天居家健康監測措施。此前返豫隔離大學生已繳費者，將全額退還。

多位大學生網友為這項政策點讚，表示對於沒有工資收入的在校學生而言，這是一大利好，不少同學可以放心返鄉。但也有學生表示，希望這項政策可以在地方和各個高校落實到位。同時，還有人提出，希望能退回此前交的幾千元隔離費。

此外，國家衞生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍在會上強調，各地要更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展，進一步提高防控措施的科學性、精準性、針對性，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼等現象，堅決做到「九不准」，包括不准隨意延長中高風險區及封控區的管控時間，不准隔離符合條件離校返鄉的學生。