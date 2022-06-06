我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

中國高校生啟返鄉潮 若隔離全免費

中國新聞組／北京6日電
北京理工大學的學生離開該校中關村校區。（中新社）
北京理工大學的學生離開該校中關村校區。（中新社）

高校學生暑期返鄉潮開啟，國務院最新通知，滿足相應防疫條件的學生，返鄉後不再進行集中隔離，到家後實施7天健康監測；確需進行隔離的學生，將免除集中隔離費用。

香港文匯報報導，有大學生表示，對於正在讀書、沒有工資收入的在校生而言，動輒人民幣幾千元的隔離費是一筆很大的開支。這次免除集中隔離費用的政策，令不少同學可以放心返鄉，希望政策可以落實到位。

國務院「關於做好全國高校學生離校返鄉新冠肺炎疫情防控工作的通知」要求各地要逐級傳達、逐級落實學生離校返鄉政策，不得層層加碼。還要關心關愛離校返鄉學生出行安全。相關部門和高校要加強協調聯動、密切配合，共同保障學生從校門到家門「點對點」返鄉、閉環防疫管理。高校要按照「一人一檔」的要求，建立離校學生信息台賬，加強學生健康教育和安全教育，引導學生全程做好個人防護。

據悉，目前已有多個城市出台了針對高校學生的返鄉免費隔離政策。其中，河南鄭州5月23日發布消息稱，來自上海等發生本土疫情城市的河南籍高校學生，需提前3天報備。首落鄭州後，在鄭州實行7天免費的集中隔離措施。之後點對點轉運至居住地，實行7天居家健康監測措施。此前返豫隔離大學生已繳費者，將全額退還。

多位大學生網友為這項政策點讚，表示對於沒有工資收入的在校學生而言，這是一大利好，不少同學可以放心返鄉。但也有學生表示，希望這項政策可以在地方和各個高校落實到位。同時，還有人提出，希望能退回此前交的幾千元隔離費。

此外，國家衞生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍在會上強調，各地要更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展，進一步提高防控措施的科學性、精準性、針對性，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼等現象，堅決做到「九不准」，包括不准隨意延長中高風險區及封控區的管控時間，不准隔離符合條件離校返鄉的學生。

疫情 鄭州 國務院

上一則

教材無小事 中國教育部整改能否透明？

下一則

滬放寬防疫規定 持24小時核酸採樣證明就行

延伸閱讀

中國大學生就業難 入團入黨被視為求職捷徑

中國大學生就業難 入團入黨被視為求職捷徑
防止封控過頭 中國發布防疫「九不准」禁止擅延管控

防止封控過頭 中國發布防疫「九不准」禁止擅延管控
河南女大生打120求救8分鐘失救亡 接線員疑延誤被調查

河南女大生打120求救8分鐘失救亡 接線員疑延誤被調查
美國5月就業走穩、工資溫和上升 Fed緊縮路線不變

美國5月就業走穩、工資溫和上升 Fed緊縮路線不變

熱門新聞

加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31
深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒