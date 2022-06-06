關36天 北京餐廳堂食按重啟鍵 「饞死了 必須吃起來」

自6月6日起，北京市除豐台區全域及昌平區部分區域外，其他地區餐飲經營單位開放堂食服務。6日零時，食客在北京東直門內大街一餐廳外排隊等待用餐。（中新社）

北京 今起放寬防疫限制，自6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，餐飲經營單位恢復堂食服務。北京簋街的一家餐飲店店員表示，他們準備0點一過就營業。有顧客5日晚上就來排隊，「饞死了，必須吃起來。」

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衛健委通報，北京5日新增5例本土病例確診及1例無症狀感染者。

自從5月1日起暫停堂食，已經36天了。新京報報導，5日晚間，已有食客等在簋街，準備6日凌晨享用久違的堂食。北京簋街上的知名餐廳，胡大飯館總店也在24時正式開放堂食，迎來恢復堂食以來的第一撥客人。

胡大飯館相關負責人表示，5日中午，胡大飯館前台就已經接到了多個消費者諮詢電話，「所以我們決定在24時開啟夜宵，在胡大總店正式開啟堂食。」胡大飯館總店店長陳峰說，從5日晚9時開始，大概預約了30多桌。5日晚上11時開始，門口就已經有顧客在排隊等待。

一位排隊的顧客表示，自己家住三里屯，知道6日恢復餐飲堂食後，就抱著試一試的想法來簋街看看。「沒想到胡大真的開了，特別激動，「饞死了，必須吃起來。」「小龍蝦、牛蛙必須都點上。」

據報導，胡大總店的工作人員在顧客等待期間，一直在提示顧客提前準備好健康寶和72小時核酸陰性證明，同時提醒顧客等待期間戴好口罩 。有的顧客詢問是否可以提前開餐，胡大的工作人員表示必須要遵守規定，等待24時正式開放堂食，同時也推薦顧客提前預點餐，減少等待時間。

自6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，北京餐飲經營單位開放堂食服務，同時要控制人流密度，合理保持就餐間距，提倡隔位就座、打包外賣、使用移動支付等無接觸方式結算。

報導稱，北京多家餐飲企業都已在緊張籌備堂食恢復。一些餐廳負責人表示，將嚴格落實人員限流、控制距離、戴口罩、測溫驗碼、消殺通風、健康寶登記等疫情防控措施。萃華樓集團總經理王培欣表示，自恢復堂食消息公布之後，門店的顧客諮詢和預訂電話接連不斷，食材準備、原料加工以及對門店環境的清潔消毒，都在進行當中，旗下門店將會在6月6日至8日陸續恢復堂食。

北京東城搜秀城開放堂食前夕，一家美食店工作人員表示，接到6日開放堂食的通知，全員按捺不住地興奮，店員把美食店裡外打掃乾凈，後廚多準備了平時會被顧客多點的大盤雞。一家咖啡 店主表示，開放堂食，顧客終於不用在路邊喝咖啡了。