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中國疫情連續多日百例以下 北京進入「掃尾階段」

記者陳言喬／即時報導
北京疫情已進入「掃尾階段」。圖為北京經開區的SMC（中國）有限公司廠房內，工人正在工作。（新華社）
北京疫情已進入「掃尾階段」。圖為北京經開區的SMC（中國）有限公司廠房內，工人正在工作。（新華社）

中國衛健委5日通報新增本土確診病例33例、新增本土無症狀感染者55例，中國疫情形勢穩定下降，北京疫情總體已進入掃尾階段。

中國5日通報新增本土病例33例中，北京16例，內蒙古11例，上海6例，無新增死亡病例。新增本土無症狀感染者55例，其中遼寧25例，上海16例，內蒙古7例，北京3例，山東2例，吉林1例，廣西1例。

中國疫情已趨穩，新增本土病例已連續5天低於百例。在北京，自4月22日以來，北京市累計報告本土感染者1812例，涉及15個區和經開區。北京市官方表示，北京新增感染者數量持續下降，近期每日治癒出院人數遠高於確診人數，疫情形勢持續穩定向好，整體進入掃尾階段。

在上海，現有中風險地區11個，目前仍在院治療843例，累計死亡588例。6月1日起，上海市已進入全面恢復正常生產生活秩序階段，近期疫情形勢依然穩中向好。但據上海市衛健委通報，該市3日新增14例感染者中，3例來自社會面篩查，提示疫情反彈風險依然存在。

遼寧省連續兩日（3日與4日）共新增本土無症狀感染者51例，均為丹東市報告。今年以來，丹東市接連發生本土疫情。本輪疫情始於5月24日，遼東學院在例行核酸檢測中發現7人結果異常，隨後感染者數量不斷上升。截至4日24時，丹東市本輪疫情已報告本土無症狀感染者128例。

丹東東港市近兩日相繼發佈通告稱，進一步實施靜態管理，自6月4日0時起，對東港市全域範圍內的道路實行臨時交通管制，除從事疫情防控以及保供應、保民生、保生產等的車輛外，其他車輛一律禁止通行。　

疫情 北京 中風

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