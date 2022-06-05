滬男怪姓不能復工不能購物 手機無法認證 生活成死循環

由於姓氏罕見，他無法通過實名認證使用隨申碼。點開隨申碼程序就顯示「您還不是實名用戶，請先實名」，點擊「實名認證」上傳身分證件就顯示「姓名格式不符規範」。(取材自上觀新聞)

上海解封後不管到哪裡，都須出示核酸報告、健康碼 ，但一名上海市民卻寸步難行，原因是他的姓氏太罕見，導致手機 無法實名認證，核酸檢測、健康碼皆掃不出身分。

上觀新聞報導，這名上海市民姓𠅤(上畝下心)，祖籍陝西，蘭州長大，今年35歲。由於字冷門，他的高考准考證上的姓由「？」替代，大學畢業證上的姓，則是手寫；在西安讀大學時，身分證因字打不出，被改成了「惠」，畢業後落戶其他地方時，才恢復了自己的姓；但之後，麻煩卻接踵而來。

報導指出，這位先生購買機票只能用護照（有拼音）；與公司簽的聘任合同上姓氏是亂碼；銀行卡的戶名打不出，只能用拼音，被限制兌換外匯；房產證和駕照上的姓氏都是手寫；後來手機被迫停掉了，因為沒有辦法實名認證；申請微信 卻無法開通「微信支付」功能；支付寶不能綁定銀行卡；一直沒能參加「雙十一」網購；微博也無法使用。

身分證。(取材自上觀新聞)

上海新冠疫情暴發，讓他的不便更升級，因姓氏生僻，他無法通過實名認證使用隨申碼，核酸只能做，沒法查結果。上海解封後進出公共場所需要健康碼以及72小時核酸報告，或使用「數字哨兵」出示核酸證明但他統統調不出相關訊息。

他無奈表示，姓氏不能改，現在生活陷入「死循環」，急切希望相關部門盡快給出有效解決辦法，讓他的生活恢復正常。