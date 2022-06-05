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中企豪擲2億 犒員工iPhone 13 還要送房送車

中國新聞組╱北京5日電
方大鋼鐵犒賞員工不手軟，幾乎員工人手一支iPhone 13。(取材自每日經濟新聞)
方大鋼鐵犒賞員工不手軟，幾乎員工人手一支iPhone 13。(取材自每日經濟新聞)

中國一間企業獎勵員工花錢不手軟！方大鋼鐵日前舉辦員工福利發放儀式，買了2.4萬支iPhone 13新手機當員工福利，總價值超過2億元（人民幣，下同，約3000萬美元）。

每日經濟新聞報導，方大鋼鐵發放總數為2.4萬支iPhone 13新手機給員工，此次發放的手機內存為256G，市價8000元，第一批次從6月1日開始，為方大特鋼、達州鋼鐵員工發放；第二批次從7月1日開始，為九江鋼鐵、萍安鋼鐵員工發放。

據悉，早在2011年起，方大集團旗下企業實施免費贈送手機和員工通話費補貼的福利政策，截至2022年6月，方大鋼鐵已6次向員工發放手機，公司共花費近3億元。此外，方大集團共計為方大九江鋼鐵、達州鋼鐵和海航航空的員工發放了近5億元的年終獎和紅包。

除了送手機之外，旗下公司還向業績較好的員工給出福利房、福利汽車等活動，車輛採購工作已進入招標環節。截至今年4月，方大鋼鐵歷年各項福利累計已投入21.74億元。

對此，不少網友紛紛表達羨慕，「我嫂子在裡面上班，發了輛福特」、「想跳槽者已經開始排隊了」、「羨慕已經說倦啦」、「還招人嗎？」

手機 福利 iPhone

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