72小時核酸令 上海人：保值期不如豆腐

市民2日在上海市黃金城道步行街長寧核酸採樣工作站，進行核酸採樣。(中新社)

本報系聯合報報導，解封前，上海人幾乎天天被喊著去做核酸，心裡千百萬個不願意，還是得做；沒想到解封後，規定持有「72小時核酸證明」才能進出公共場所，頓時讓所有上海人患上「核酸焦慮症」。另外，因為不便利，多地「棄用」核酸檢測 屋。

有愛吐槽的上海人，畫了一幅漫畫，在微信 朋友圈廣為流傳，內文寫：「在上海，你的保值期（有效期限）還不如一塊豆腐，你72小時，豆腐五天。」配圖是一名無奈中年男子趴在地上。

「72小時核酸令」成為當前上海人的噩夢，不做核酸哪兒也去不了。而每個核酸採樣點，幾乎都是大排長龍。人群中有商店店員，要為復工做準備；也有老年人要去醫院看病；還有許多上班族一邊排隊一邊抱怨著，還擔心採樣結果出來太晚趕不上隔天上班。

社區群組裡有人大吐苦水，下班後趕往鄰近核酸採樣點，發現隊伍太長了，繼續找了四、五個地點，發現沒有不排長隊，只好乖乖站到隊伍後面。跟著隊伍越走越近，彷彿勝利就在眼前，突然採樣人員走出來說：「抱歉，大家不用排隊了，核酸檢測管用完，散了吧。」

「排了40分鐘隊，最後排個寂寞，想打人的心思都有。」其他住戶也碰到了這種奇葩事。

有人說，一想到即使做了核酸，時效只有72小時，去掉檢測需要十個小時左右，後天就還要做，立刻得了「核酸焦慮症」。

有人自嘲，以後要用手機設好鬧鐘，否則一不小心就過了72小時時效。再想想做核酸的花費，以單人單管人民幣16元(約2.4美元)來計算，1個月要做14次，費用就是224元，大家又垂頭喪氣起來。

此時群組貼上居委會通知，周日全社區要做核酸大篩查，立刻有人開心地說，周日有核酸服務了，對周一要出門上班的人是福音。

或許這就是人都有活得不容易的時候，但也沒忘記享受小確幸。

另據健康時報報導，近日，河南核酸檢測屋因設計「不便民」遭到「吐槽」，成年人需要「紮馬步」進行核酸採樣，而醫護人員也是或站或坐跪在座椅上。另外，北京 呼家樓、朝陽門等地的核酸檢測屋已被「棄用」，醫護人員直接在核酸檢測屋外搭起了核酸檢測棚，採取傳統的核酸檢測方式。

人民日報健康客戶端報導，廣州一名三甲醫院護士透露，核酸檢測屋並不適合大規模核酸篩查，「這種核酸檢測屋太考驗醫護人員的手臂長度了，很難做到剛好合適。這個檢測屋只考慮到了防曬、防熱的問題。如果有人往後躲了一下，可能就沒辦法檢測採到，會影響檢測結果的準確性。」