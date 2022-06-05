特斯拉恐裁員萬人 北京、上海日前仍在招人

全球首富馬斯克表示，經濟不樂觀，特斯拉恐裁員10%。（路透）

據外媒報導，特斯拉 執行長(CEO)馬斯克 日前在一封內部郵件中表示，特斯拉將裁員10%，約1萬個工作崗位。AI財經社報導，有意思的是，特斯拉中國官方帳號「特斯拉招聘」5月22日曾發布100多個崗位的招聘信息，工作地點在北京和上海。

據報導，馬斯克6月1日並在一封電子郵件中表示，特斯拉員工要想在家辦公，每周至少要在辦公室工作40個小時後才有資格，否則就離開特斯拉。

另據本報系聯合報報導，馬斯克表示，經濟不樂觀，特斯拉恐裁員10%。事實上經濟不景氣的危機早已蔓延至中國造車新勢力上。近期理想汽車 與小鵬汽車紛傳出對已招聘的應屆畢業生毀約。從過往搶人到今日招聘退潮，令人不勝唏噓。

理想汽車5月中旬傳出因為業務架構進行調整，對部分2022年畢業的校招生進行解約。而不少人已經和理想汽車、學校簽署了三方協議，只差畢業答辯結束後就可入職。導致這些應屆生在未踏出校門便面臨失業。

近期，小鵬汽車也傳出類似狀況。有約20餘名應屆畢業生遭到小鵬汽車毀約，公司招聘人員表示因為業務調整不能提供就業職位，將按照就業協議賠償違約金5000元人民幣(約750美元)。而這賠償無法澆熄畢業生怒火，面對日益升溫的輿論，小鵬汽車也回應是業務調整與績效優化。

造車新勢力連續傳出對應屆生毀約的訊息震動社會，因為去年號稱「金九銀十」的招聘旺季下，造車新勢力可不是上述這般慘澹風景。

去年9月，車企發動「搶人」大戰。一是在待遇上比拚。小鵬汽車給出應屆生稅前工資在1.2萬至1.6萬元之間，基本有13薪，最高15薪；蔚來汽車年終獎則落在2萬至5萬元之間，且包括入職的應屆生在內，全員持股。

除了薪資比拚，也有車企提出公司創新、開放的環境噱頭；此外，也在行業內進行挖角，並讓員工簽署「競業協議」。

而新能源車賽道擴張速度過快，初創規模迅速膨脹下，一旦車企面臨新能源車補貼減少、行業整合困境時，所有問題都暴露出來。

據中國新聞周刊分析，一方面，人員增加帶來驚人成本。理想汽車財報顯示，2021年職工薪酬總計34.8億元，年增率為237％，人均薪酬成本超29萬元。

另一方面，2022年以來，「晶片荒」遲遲未解，電池原材料價格不斷上漲，市場消費意願降低，都讓造車新勢力們愈發乏力。