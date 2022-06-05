我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

特斯拉恐裁員萬人 北京、上海日前仍在招人

中國新聞組／北京5日電
全球首富馬斯克表示，經濟不樂觀，特斯拉恐裁員10%。（路透）
全球首富馬斯克表示，經濟不樂觀，特斯拉恐裁員10%。（路透）

據外媒報導，特斯拉執行長(CEO)馬斯克日前在一封內部郵件中表示，特斯拉將裁員10%，約1萬個工作崗位。AI財經社報導，有意思的是，特斯拉中國官方帳號「特斯拉招聘」5月22日曾發布100多個崗位的招聘信息，工作地點在北京和上海。

據報導，馬斯克6月1日並在一封電子郵件中表示，特斯拉員工要想在家辦公，每周至少要在辦公室工作40個小時後才有資格，否則就離開特斯拉。

另據本報系聯合報報導，馬斯克表示，經濟不樂觀，特斯拉恐裁員10%。事實上經濟不景氣的危機早已蔓延至中國造車新勢力上。近期理想汽車與小鵬汽車紛傳出對已招聘的應屆畢業生毀約。從過往搶人到今日招聘退潮，令人不勝唏噓。

理想汽車5月中旬傳出因為業務架構進行調整，對部分2022年畢業的校招生進行解約。而不少人已經和理想汽車、學校簽署了三方協議，只差畢業答辯結束後就可入職。導致這些應屆生在未踏出校門便面臨失業。

近期，小鵬汽車也傳出類似狀況。有約20餘名應屆畢業生遭到小鵬汽車毀約，公司招聘人員表示因為業務調整不能提供就業職位，將按照就業協議賠償違約金5000元人民幣(約750美元)。而這賠償無法澆熄畢業生怒火，面對日益升溫的輿論，小鵬汽車也回應是業務調整與績效優化。

造車新勢力連續傳出對應屆生毀約的訊息震動社會，因為去年號稱「金九銀十」的招聘旺季下，造車新勢力可不是上述這般慘澹風景。

去年9月，車企發動「搶人」大戰。一是在待遇上比拚。小鵬汽車給出應屆生稅前工資在1.2萬至1.6萬元之間，基本有13薪，最高15薪；蔚來汽車年終獎則落在2萬至5萬元之間，且包括入職的應屆生在內，全員持股。

除了薪資比拚，也有車企提出公司創新、開放的環境噱頭；此外，也在行業內進行挖角，並讓員工簽署「競業協議」。

而新能源車賽道擴張速度過快，初創規模迅速膨脹下，一旦車企面臨新能源車補貼減少、行業整合困境時，所有問題都暴露出來。

據中國新聞周刊分析，一方面，人員增加帶來驚人成本。理想汽車財報顯示，2021年職工薪酬總計34.8億元，年增率為237％，人均薪酬成本超29萬元。

另一方面，2022年以來，「晶片荒」遲遲未解，電池原材料價格不斷上漲，市場消費意願降低，都讓造車新勢力們愈發乏力。

汽車 特斯拉 馬斯克

上一則

72小時核酸令 上海人：保值期不如豆腐

下一則

魯男穿裙當伴娘 送27年青梅竹馬女閨密出嫁

延伸閱讀

特斯拉無故突煞 750車主向政府投訴

特斯拉無故突煞 750車主向政府投訴
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
特斯拉遭爆曾聘請公關公司在臉書監控員工 以阻建工會

特斯拉遭爆曾聘請公關公司在臉書監控員工 以阻建工會
拚降低失業下馬斯克喊裁員 拜登：祝他登月好運

拚降低失業下馬斯克喊裁員 拜登：祝他登月好運

熱門新聞

加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35
中國商務部專家白明指出，越南上游供應鏈仍仰賴中國，所以是「中國製造」的外延。圖為越南成衣工廠。（路透）

「越南製造」超越「中國製造」？中商務部專家：是外延

2022-05-28 10:35
上海光影秀出現「人民城市為人民」，對照在封控期間上海出現百般光怪陸離的現象，十分諷刺。（香港文匯網）

封控後上海青年：絕不生育、提前退休、搬回老家

2022-05-30 13:13

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一