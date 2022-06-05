新聞眼／付費上班? 求職內卷嚴重 今年大畢生就業難

「正因為競爭激烈才讓她去（中國大陸），越是年輕人越要鍛鍊，不要讓自己生活在溫室中，躲在舒適圈是沒有辦法成長的。」李太太回憶起幾年前女兒決定赴大陸讀大學的心境，當時或許還沒想到，疫情 封控會對經濟造成如此巨大衝擊。

不過，李太太並未後悔當初的決定。儘管中國經濟因疫情下滑，她仍表示不擔心孩子受到影響，且認為疫情只是表面問題，「著眼未來趨勢，為了讓孩子更好地接觸世界，我認為中國的發展空間更大」。

李太太的女兒在台灣長大，目前就讀中國知名學府「西南政法大學」法學專業。還沒畢業的她，已在規畫未來的實習單位和職涯發展，名校光環可能是李太太對女兒未來充滿信心的原因之一。

但是對一般畢業生來說，今年確實是極為艱難的1年。中國教育部統計，今年大學畢業生首破千萬，達到1,076萬人，比去年多出167萬人，規模和增幅皆創新高。然而，各地防疫清零封控重創經濟，連當紅的網路企業都在裁員，畢業生面臨經濟下滑和就業 競爭激烈的雙重挑戰。

肩負「穩經濟」重任的總理李克強，自4月底以來，至少三度在會議中強調「穩就業」，說明中國當前就業形勢極為嚴峻，過去被認為有求職保障的名校畢業生，現在也未必能高枕無憂。

BBC報導，就讀長三角某重點大學的馮華美（化名）就說，一家在深圳的網路巨頭今年校招名額有限，除了最頂級名校外，多數留給社會招聘（徵才）。而她目前手上只有一個錄用通知，且起薪令人蹙眉，對比過去學長姐還沒出校門手中就有七到八個可細細斟酌的職缺，簡直不可同日而語。

畢業於河南某藝術設計學院的李艷娜告訴德國之聲，投遞履歷上百封，只有兩間公司邀請面試 。面試後，她對工作內容和條件不甚滿意，不禁問道，「薪資6000元(人民幣，約900美元)、雙休、社保，要求高嗎？」她把求職心路歷程發表在網上，吸引不少人留言打氣。她的經歷和挫折正是上千萬畢業生的縮影。

中國社會上開始出現奇特的言論和倡議。為了降低失業率，中國南方科技大學代理副校長金李接受中新社訪問時建議，開放更多學生延畢，讓學生在學校多待上一、二年，繼續提升人力資本。但也並非所有人都希望延畢，在廣州就讀材料科學的陳同學就說，以後只會越來越「卷」（指競爭激烈而無相應報酬），延畢只會更難就業。

更驚人的倡議來自IT帳號「逮獺科技」在微博發文稱，讓大學生「付費上班」，企業加強培訓，員工付費獲得經驗，企業有現金流度過難關，大學生也都就業了。「付費上班」可能是「求職內卷」最高境界了。

5月10日是共青團成立100周年，國家主席習近平出席紀念會並發表談話。隔天，新華社發表「領悟習近平的青年觀」，文章提到，習在河北省正定縣工作時，曾給幾位河北農業大學的正定籍同學寫信，邀請他們回家鄉工作。他強調，要讓廣大青年真切感受到「黨的關愛」就在身邊。

只不過，面對千萬名求職者競爭和受封控重創的疲弱經濟，年輕人還能感受到「黨的關愛」嗎？