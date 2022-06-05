遊戲公司招才 繳1.78萬元付費上班 網友罵：花錢買項目經歷

一家名為「完美世界教育」的遊戲公司的付費上班「實踐計畫」，參與者需要繳交1萬7800元費用，就可擔任網絡遊戲的開發工作。圖為示意圖。（彭博資訊）

近日微博 一位知名IT人「逮獺科技」提出建議，稱可以通過「付費上班（從業者付錢給公司）」來幫助大學生實現就業 ，隨後網友貼出一家名為「完美世界教育 」的遊戲公司的付費上班「實踐計畫」，參與者需要繳交1萬7800元人民幣(約2671美元)費用，就可擔任網絡遊戲的開發工作。

綜合媒體報導，「實踐計畫」錄取名額為14人，包括遊戲策畫、3D美術設計、遊戲動作設計、原圖概念設計等多個類別，申請費用每人1萬7800元，實踐時間為三個月或以上，但超過三個月不再額外收費。

據報導，對於「實踐計畫」，不少網友提出了質疑。有人認為「這個不是上班，是花錢買項目經歷」，有人諷刺「真優秀，什麼樣的腦迴路支撐了這樣美妙的想法」，也有人稱「有不少培訓機構就是搞的這一套」。也有網友表示，遊戲圈內早就是這樣付費培訓，內容是大廠大劇組大渲染機構實習，幾年前就是這樣了。

「付費上班」這個點子，是一名知名IT人博主建議，讓大學生付費上班獲得職業經驗，而企業因此獲得現金流，博主還指大學生獲得經驗「物超所值」。

對此，重慶大學經濟與工商管理學院博導、中國市場學學會理事廖成林認為，首先這位博主混淆了就業的概念，學生完成了學業，做好了知識技能的儲備，被社會接納，走上工作崗位叫做就業。

報導稱，廖成林認為「付費上班」是在玩文字遊戲。工作就是工作，責權是十分清晰的。而「付費就業」根本上是一種消費，相當於花錢購買一種技能培訓，根本就算不上就業。當然，如果是企業推出培訓產品則另當別論。

重慶樂君律師事務所何桐雨律師表示，如果單位和個人簽訂的是勞動合同，建立勞動關係，那麼單位不給予勞動報酬，反而向員工收取費用涉嫌違法。但如果雙方並未簽訂勞動合同，而建立合作關係，雙方通過合同約定好內容，那麼不違法。

報導指出，美容、美髮、廚師等帶有一定專業技能的行業則有傳、幫、帶的過程，的確可能存在「付費上班」情這期間很有可能學徒沒有收益，反而要付出一定的代價。