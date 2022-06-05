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貴州高鐵撞上泥流 司機犧牲救了全車旅客

中國新聞組／廣州5日電
貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴（陽）廣（州）線黔東南苗族侗族自治州榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線。 (中新社)
貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴（陽）廣（州）線黔東南苗族侗族自治州榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線。 (中新社)

4日10時30分許，一輛由貴陽北開網廣州南的高鐵D2809次列車，行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突然坍塌侵入鐵軌的泥石流，導致7號、8號車廂脫軌，造成一名司機、一名列車員和七名旅客受傷。

來源：中國消防微博

央視報導稱，事故發生後，鐵路部門迅速啟動應急預案，受傷人員已被送往榕江縣醫院救治，受傷旅客和列車員沒有生命危險，但列車司機已不幸死亡，車上其餘136名旅客已安排轉運疏散。目前，現場救援工作全面展開，事故原因正在調查中。

列車車頭嚴重變形，司機員已死亡。(取材自微博)
列車車頭嚴重變形，司機員已死亡。(取材自微博)

另據觀察者網報導，貴陽機務段動車司機楊勇值乘貴陽北至廣州南的D2809次列車，行駛至榕江站進站前的月寨隧道內，發現線路異常，五秒鐘內採取了緊急制動措施，列車撞上突發坍塌侵入線路的泥石流，滑行900多米後在榕江站脫線。

中國鐵道科學研究院首席專家黃強表示，殉職司機的五秒反應時間已屬「相當及時」。

黃強指出，列車脫軌滑行900多米，900多米的制動距離表示此後的車速預計在每小時一、兩公里左右，但不排除受到線路影響。通常來說，鐵路運輸的過程中相關方也會對泥石流等自然災害有預防或預警，若有明顯或可能的泥石流徵兆，可能會採取停運措施。但如果泥石流事發突然，則難以預防。

貴州一列高鐵撞上泥石流脫軌，造成一死八傷。圖為救援人員在事故現場疏散轉運旅客。（...
貴州一列高鐵撞上泥石流脫軌，造成一死八傷。圖為救援人員在事故現場疏散轉運旅客。（中新社）

據報導，4日10時05分，G2929次動車經過貴廣線月寨隧道進入榕江站正常辦理旅客上下車，15分鐘後貴陽北至廣州南的D2809次動車行駛到榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發的泥石流，導致7號、8號車發生脫線。

貴廣線榕江站進站前的隧道口上方滑坡泥石流侵入軌道。(取材自微博)
貴廣線榕江站進站前的隧道口上方滑坡泥石流侵入軌道。(取材自微博)

據附近居民拍攝的視頻顯示，D2809次列車的車頭損毀嚴重，車頭衝上了站台，部分列車車廂脫離軌道。列車內乘客發布的視頻顯示，事故發生後列車車內已經斷電，事故發生時列車曾緊急制動，車內乘客感受到了巨大的衝擊力。

榕江縣當地群眾表示，事發時榕江縣附近一個隧道口塌方，泥石堆在鐵軌上，和諧號來了，衝過泥堆，歪歪扭扭進了榕江站，撞了月台。

貴廣線榕江站脫線事故發生後，1000多人加入搶險救援，在現場進行淤泥清理以及各專業設備檢查恢復工作。截至4日20時，淤泥已基本清理完畢，供電、電務等各專業人員還在對受影響的區段進行設備排查，以盡快搶通線路。

警消人員在現場搶救乘客。(取材自微博)
警消人員在現場搶救乘客。(取材自微博)

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