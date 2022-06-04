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中國再傳防疫荒唐事 農民割麥得先查核酸證明

記者林則宏／即時報導
圖為河南省駐馬店市一處小麥田3日正在收割。中新社
圖為河南省駐馬店市一處小麥田3日正在收割。中新社

中國防疫亂象層出不窮。微博3日傳出一則農民與村幹部爆發爭執的影片，原因是農民下田割麥，但村書記要求出具48個小時核酸檢測陰性證明，否則不讓收割，被不少網友批評荒唐至極、教條主義。據稱，這起事件發生在河南省駐馬店市，但未獲證實。

對此，農業農村部4日立即做出回應，表示已關注到視頻反映的情況，要求相關省份認真核查，同時要求各小麥主產省進一步優化、細化農機手核酸檢測等各項管理服務措施，堅決打通影響農機手返鄉作業、農機跨區轉移、農機配件調運等方面的堵點卡點，保障麥收人員和機具暢通無阻，農機配件運輸配送高效有序。

中國農業農村部稱，為保障小麥機收順暢有序進行，近期，農業農村部領銜成立了跨部門的小麥機收工作專班，並派出9個工作組分赴相關小麥主產省開展專項指導，同時開通小麥機收保障熱線電話，受理相關問題反映、投訴建議，第一時間協調幫助解決麥收困難。

據農業農村部統計，截至6月3日17時，中國全國已收獲冬小麥1.21億畝，進度超過四成，比去年同期快13個百分點，麥收進展總體順利。

對於村幹部要求農民收割小麥要先驗核酸，中國知名財經評論員皮海洲指出，在當下這個麥收季節卻居然發生因核酸證明阻止村民收割麥子，更奇葩的是，還有一名收割機司機，在河南洛陽瓦西村準備收麥子時，被多名村幹部攔住，索要人民幣200元「疫情保證金」。

皮海洲表示，為收割麥子的通常都是自己的家人，用得著核酸證明嗎？若真需要核酸證明，也應由村支書組織核酸檢測人員深入村子裡來，然後動員村民做核酸檢測。

他質疑，作為村支書，不知道麥子是需要搶收的嗎？因為麥收季節，天氣陰晴不定，村民們需要趁著晴天，把成熟的麥子搶收回來。一旦下雨，成熟的麥子就可能會被糟蹋了。至於另一起事件，更純粹是以疫情的名義亂收費，對於這樣的行為必須要予以查處。

檢測 河南 疫情

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