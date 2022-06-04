「沒吃過鹹粽」冬奧金牌武大靖掀甜鹹之爭…兩派擁護者舌戰

東北人武大靖是「甜粽忠粉」，他一開始認為粽子就該是甜的，後來才發現有鹹粽子。（取材自杭州交通）

吃粽子是每年端午節 的重頭戲之一，但也必然會掀起甜粽與鹹粽之爭。在福建廈門的一場端午活動中，冬奧冠軍武大靖和甜美女孩吳宣儀現場連線，各自擁護愛吃的粽子口味，鹹甜兩派立場鮮明。

杭州交通報導，東北人武大靖是「甜粽忠粉」，他在連線中說：「我就沒吃過鹹粽子，我們家鄉包的粽子以大棗餡為主，我一開始認為粽子就該是甜的，後來才發現有鹹粽子。」不過武大靖也說，無論是臘肉餡的粽子，還是鹹蛋黃餡的粽子，以後有機會都想嘗嘗。

南方女孩吳宣儀偏愛鹹粽子，她在連線中說，小時候曾在外婆家包過粽子，得第一次做的就是肉餡。（取材自杭州交通）

報導指出，南方女孩吳宣儀則偏愛鹹粽子，她說，小時候曾在外婆家包過粽子，「 我記得第一次做的就是肉餡，要拿專門的葉子，還有一個特殊的手法。」她手舞足蹈地比劃著包粽子的動作，「 它需要折疊成三角形，然後把米和自己想吃的東西都放在裡面，包在一起拿繩子打上結，印象還蠻深。」

端午節關於甜粽鹹粽之爭，毫無意外得登上了熱搜第一。報導稱，挺鹹派網友說，「蛋黃肉粽永遠的神」、「豬肉板栗粽鹹粽，我的最愛」；站隊甜派網友表示，「從小都吃白粽蘸白糖」、「可喜歡吃蜜棗粽了」，但也有人選擇不甜不鹹，甚至是辣粽，因為「無辣不歡」。