「端午快樂」不妥? 雷軍發文改祝安康 網譏：今天不配快樂

雷軍將「端午節快樂」修改成了「端午節安康」。（取材自觀察者網）

端午節 不能互祝「快樂」？小米 董事長雷軍在微博發文：「端午節快樂」，遭部分中國網友評論「這樣說不合適」、「不妥」，「一般說端午安康」。雷軍隨後修改發文，將「端午節快樂」改成「端午節安康」，但這項消息也引發網友正反論戰。

為什麼端午節不能說快樂？有說法稱，因為端午節是祭祖祭祀的日子，而且除了悼念愛國詩人屈原外，也是紀念伍子胥和曹娥悲劇的日子，因此不能說「端午節快樂」。

然而，雷軍被糾正的消息也讓不少網友抱不平，認為沒必要修改。有網友表示：「為啥年年都有人關注這個安康、快樂，吃飽撐的？」還有網友嘲諷：「我今天不配快樂？」

中新社@國是直通車發布影片指出，到底是說端午安康，還是說端午快樂，不必太糾結，說快樂肯定沒毛病，說安康也可以。

還有專家表示，設立端午節的初衷是歡樂喜慶、祛毒平安的。在古詩詞裡也有描繪端午節快樂祥和的詩句。比如「端午三殿宴群臣並序」寫到「歎節氣之循環，美君臣之相樂」，讚美的就是一幅君臣同樂的盛景。

另據21世紀經濟報導報社先前所做的一個調查，6.4萬人投票 表達意見者中，2.8萬人認為應改為「安康」，2.3萬人認為都行，認為應該說「快樂」的人則是只有1.3萬人。