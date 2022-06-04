我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

「端午快樂」不妥? 雷軍發文改祝安康 網譏：今天不配快樂

記者林汪靜／綜合報導
雷軍將「端午節快樂」修改成了「端午節安康」。（取材自觀察者網）
雷軍將「端午節快樂」修改成了「端午節安康」。（取材自觀察者網）

端午節不能互祝「快樂」？小米董事長雷軍在微博發文：「端午節快樂」，遭部分中國網友評論「這樣說不合適」、「不妥」，「一般說端午安康」。雷軍隨後修改發文，將「端午節快樂」改成「端午節安康」，但這項消息也引發網友正反論戰。

為什麼端午節不能說快樂？有說法稱，因為端午節是祭祖祭祀的日子，而且除了悼念愛國詩人屈原外，也是紀念伍子胥和曹娥悲劇的日子，因此不能說「端午節快樂」。

然而，雷軍被糾正的消息也讓不少網友抱不平，認為沒必要修改。有網友表示：「為啥年年都有人關注這個安康、快樂，吃飽撐的？」還有網友嘲諷：「我今天不配快樂？」

中新社@國是直通車發布影片指出，到底是說端午安康，還是說端午快樂，不必太糾結，說快樂肯定沒毛病，說安康也可以。

還有專家表示，設立端午節的初衷是歡樂喜慶、祛毒平安的。在古詩詞裡也有描繪端午節快樂祥和的詩句。比如「端午三殿宴群臣並序」寫到「歎節氣之循環，美君臣之相樂」，讚美的就是一幅君臣同樂的盛景。

另據21世紀經濟報導報社先前所做的一個調查，6.4萬人投票表達意見者中，2.8萬人認為應改為「安康」，2.3萬人認為都行，認為應該說「快樂」的人則是只有1.3萬人。

神州10號在太空的時候，正好趕上端午節，那時3位宇航員舉起一張紙，上面寫的祝福語...
神州10號在太空的時候，正好趕上端午節，那時3位宇航員舉起一張紙，上面寫的祝福語也是「端午節快樂」。(取材自觀察者網)

端午節 投票 小米

上一則

「沒吃過鹹粽」冬奧金牌武大靖掀甜鹹之爭…兩派擁護者舌戰

下一則

端午暴雨成災 湖南民宿被沖走、鳳凰古城變水城

延伸閱讀

教包粽、製香包…布碌崙華聯會粽香四溢

教包粽、製香包…布碌崙華聯會粽香四溢
弘揚傳統節日 布碌崙松柏之家辦包粽大賽

弘揚傳統節日 布碌崙松柏之家辦包粽大賽
端午節不平靜 中國智庫：美軍大範圍貼近中國領海偵查

端午節不平靜 中國智庫：美軍大範圍貼近中國領海偵查
北京市：疫情轉入「動態清零」 端午假期仍不能放鬆

北京市：疫情轉入「動態清零」 端午假期仍不能放鬆

熱門新聞

加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
中國商務部專家白明指出，越南上游供應鏈仍仰賴中國，所以是「中國製造」的外延。圖為越南成衣工廠。（路透）

「越南製造」超越「中國製造」？中商務部專家：是外延

2022-05-28 10:35
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35
上海光影秀出現「人民城市為人民」，對照在封控期間上海出現百般光怪陸離的現象，十分諷刺。（香港文匯網）

封控後上海青年：絕不生育、提前退休、搬回老家

2022-05-30 13:13

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷