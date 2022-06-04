滬解封全城理髮 「始於玩笑 止於兒戲」8字金句諷封城

上海6月1日解封這天，最流行的場景叫做「全城理髮」。（新華社）

6月1日中國過兒童節，上海人這天喜迎上海「二次解放」。在被封門禁足兩個月後，上海解封出現許多特別景象，其中有最流行的金句、最流行的場景，還有一官一民兩封最流行的信。

上海這天有個最流行的金句，是「始於玩笑，止於兒戲」8個字，被製作成各種圖卡、帖子，在網路上當作兒童節賀卡流傳。有的賀卡還在中間埋了兩行小字：「4月1日愚人節、6月1日兒童節」，想了想，那可能說的是上海大封城 的起始到終結。

上海這天最流行的場景，叫做「全城理髮」。上海人說「在茂密的梧桐樹下。在鬱鬱蔥蔥的綠化帶旁，小區裡、江邊，隨處可見理髮的人」。面對這種全城奇景，上海人說「上一次還是辛亥革命後，再上一次是清兵入關。」

6月1日上海解封，網路上瘋傳，那封抬頭是「上海部分企業家和投資人發出的公開信」，訴求政治體制改革，可能成為近期中國重大政治事件。圖為解封後的上海地鐵。（路透）

金句和場景的最流行之外，這天最流行的還有一官一民兩封信。

第一封信是「上海市委市政府致全市人民的感謝信」，6月1日大約清晨7點左右，上海各路媒體開始播出這封信，稍後中央媒體及各類媒體開始轉發，顯然來自統一指令和精心安排。這封信隨處可見，內容不用覆述。

倒是有人指出一個背景，說這封信是中共天津市委市政府致天津人信的「復刻版」。今年1月10日，中共天津市委市政府向天津人發出一封「致全市父老鄉親的慰問信」，針對天津兩天封控管控、流調溯源，向天津人發信「慰問」。但天津只封城兩天就要「慰問」，天津人不大滿意，上海封了兩個月，致信是「感謝」。

另一封信，則只在網路上瘋傳，那封抬頭是「上海部分企業家和投資 人發出的公開信」，其標題是「清零躺平！復工不復產！靜觀二十大！」

這封信的核心內容是七大訴求，即政治體制改革刻不容緩，給經濟發展解除政治束縛；嚴厲懲處疫情 防控期間違法亂紀、罔顧民意的各級政府和基層官員；平反任志強案、孫大午等冤假錯案；釋放、平反良心犯、思想犯、政治犯；釋放、平反疫情期間為民發聲或捍衛個人權益而遭受政治、司法迫害的公民；六、確立私有財產神聖不可侵犯，尤其是私人住宅；還權於民，重慶制憲，開放黨禁報禁，消除特權階層和其他一切違反人類道德良知的不合理制度。

信中寫道：「國家一日不改革，政府信譽一日無可重塑，自由市場一日不得指望，我們將永無寧日！」這封信還可能成為近期中國重大政治事件，因其呼籲各地的企業家和投資人認同他們的舉措，支持他們的主張，並在社交媒體表明態度。