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4省有條件鬆綁 低風險區允免核酸、自由流動

記者林汪靜／綜合報導
北京市政府新聞發言人徐和建3日表示，北京已經轉入動態清零階段，目前社會面穩定清零重點在豐台、昌平兩區。（取材自中新網）
北京市政府新聞發言人徐和建3日表示，北京已經轉入動態清零階段，目前社會面穩定清零重點在豐台、昌平兩區。（取材自中新網）

隨著疫情緩和，為了拚經濟、盡快恢復正常生產和生活，包括江西、江蘇、安徽、廣東等四省在內的多個地方，陸續鬆綁防疫措施，對來自低風險地區人員等，不再查驗核酸證明。北京疫情也持續趨穩向好，除封管控區外，已陸續恢復正常生產生活秩序，目前社會面穩定清零重點在豐台、昌平兩區。

江西省官方2日發出通知，提到精準落實疫情防控舉措，嚴禁層層加碼、過度防疫。低風險地區和無本土疫情的縣（市、區）之間人員（含各類學生）可以自由有序流動，不再查驗核酸檢測陰性證明，不再實行核酸落地檢，不得實行隔離管控。

江蘇省、安徽省近日也對來自低風險地區的客、貨車輛和人員，全面取消防疫通行限制，高速公路出口不再查驗48小時核酸檢測證明，予以快速放行。

目前，除了蘇州保留與上海接壤的二個查驗點，其餘全部撤銷。

廣東省內廣州、湛江等多地出行也不再要求查驗核酸檢測陰性證明。從廣州站、廣州東站、廣州南站進站乘車旅客，已取消查驗48小時核酸陰性證明，除了前往北京的旅客須持「北京健康寶」綠碼和乘車前48小時內核酸檢測陰性證明，其他旅客只需提供健康碼綠碼且體溫正常即可進站乘車。

不過，目前深圳進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等仍須憑72小時核酸檢測陰性證明。

另外，北京3日新增本土病毒感染者5例，及1例無症狀感染者。其中，豐台區1例、昌平區2例、朝陽區2例。朝陽區2例為一對夫妻，其中1例為社會面篩查發現。

北京新增感染者數量持續下降，北京市政府新聞發言人徐和建3日表示，北京疫情整體持續趨穩向好，除封管控區的人員外，已陸續恢復正常生產生活秩序，標誌著北京已經轉入動態清零階段，目前社會面穩定清零重點在豐台、昌平兩區。

截至目前，除豐台、昌平、朝陽區外，其它13個區和經開區已連續7天以上無新增社會面病例，14個區和經開區已按照分區分級實施社會面防控措施的要求，除了封管控區人員外，已陸續恢復正常生產生活秩序，標誌著北京已經轉入動態清零階段。

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