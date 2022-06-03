亞馬遜Kindle更新速度跟不上 中國用戶變心

2019年3月，亞馬遜官微推出了一則廣告文案，一部Kindle被蓋在一盒泡麵上面，旁邊的文字顯示「蓋Kindle，麵更香」。(取材自紅星新聞)

亞馬遜 宣布將於2023年6月30日在中國停止Kindle電子書店 的運營，讓人想起京東創始人劉強東2011年就曾預測「亞馬遜的Kindle在中國是絕對沒法做成功的」，十年後預言果然成真。報導稱，Kindle退出中國，早在今年1月多項商品缺貨時就有跡可循。Kindle陪伴不少中國人的青春，但更新速度跟不上用戶的期待，只能在中國耕耘十年後黯然退場。

紅星新聞報導，今年1月，Kindle電子閱讀器大面積缺貨，就有網民質疑Kindle是否要退出中國市場，當時京東自營店客服的回應是「廠家目前沒貨，後續會補貨」。而在目前的Kindle京東自營旗艦店，主頁面顯示「Kindle摯愛閱讀618提前購」的宣傳海報，也只有一款「青春版8G」在售。

報導指出，2012年2月，亞馬遜中國網站正式上線了Kindle商店，Kindle用戶可以直接購買中文版Kindle版書籍。2013年6月，Kindle正式進入中國市場，到2016年，中國已經成為Kindle全球最大的市場。Kindle中國市場的高光時刻在2018年，Kindle閱讀器2013年至2018年在中國的累計銷量達數百萬台，2018年電子書銷量近70萬冊，較2013年增長近10倍。

但這也是Kindle唯一一次公布中國市場的銷售數據。此後，亞馬遜再無Kindle數據發布。

Kindle陪伴了不少人的青春，也留下不少段子，比如：kindle的宿命，一半蓋在泡麵上，一半掛在閒魚上。2019年3月，亞馬遜官微推出了一則廣告文案，一部Kindle被蓋在一盒泡麵上面，旁邊的文字顯示「蓋Kindle，麵更香」，甚至用Kindle自帶的時鐘功能設置了倒計時。這波帶著「自黑」的營銷，當時引起轟動。

如今，Kindle的那波自黑式營銷，最終還是變成了現實。Kindle在中國市場究竟輸在哪裡？分析指出，第一，自身功能單一的Kindle，這些年的更新速度已經跟不上用戶的期待，很難觸動中國消費者的神經；第二，Kindle的競爭對手不斷湧現，例如掌閱科技和科大訊飛推出全球首款彩色墨水屏閱讀器；屏幕尺寸也有了更多選擇。第三，Kindle更大的威脅，還是來自於手機 ，尤其手遊、短視頻、社交媒體都在爭奪用戶的注意力。