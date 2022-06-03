我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

中國版「航站奇緣」 男滯上海浦東機場66天 沒洗過1次澡

記者陳言喬／綜合報導
在機場打地舖的滯留旅客。此為示意圖。(取材自微博)
在機場打地舖的滯留旅客。此為示意圖。(取材自微博)

6月1日起，上海全面恢復正常生產生活秩序。解封後的故事陸續出籠，一名男子被封控在浦東機場66天後終於可回家了，這66天他一次澡沒洗過，還結交了世界100多個國家的朋友。他在機場待久了，也了解機場的運作，甚至成了機場的志工，幫助了來自各地的旅客，這故事有點像好萊塢的「航站奇緣」情節。

騰訊新聞報導，當事人「橋哥」46歲，牛仔褲配帽衫，穿人字拖，出差必帶投影儀。他在上海浦東機場T2航站樓待了66天，澡一次也沒洗過。

家住浙江慈溪的橋哥來到浦東機場純屬意外。3月27日那天，他原要坐飛機去武漢。但他沒有選擇最近的杭州機場，而是坐車來了170公里外的上海，和朋友吃了一頓飯，然後穿著羽絨服、背著雙肩包（裝著他心愛的投影儀）進了浦東機場。他買的是第二天一早的機票，結果從機場沙發上醒來，航班取消了。他改簽了兩次機票，在起飛前又被取消，整座機場變得空空蕩蕩，只剩一家便利店還在開。一位機場工作人員告訴他，「你不知道嗎？上海封了啊！」

封控之後，浦東機場只有極少量的航班能正常起飛，絕大多數都是國際航班。在交通停擺的情況下，很多人要麼花高價叫車，要麼徒步、騎共用單車數十公里來到機場。他們拿著機票進來，結果航班取消，人留在了機場。大家都在想方設法離開上海，而橋哥下定決心，上海什麼時候解封，他就什麼時候回家。

橋哥自認倒楣。2003年非典（SARS）他在北京，2020年疫情他在武漢，現在，他來到了上海。

作為可能是機場滯留最久的人，橋哥什麼都經歷過。他說，他來的時候就背了一個雙肩包，衣服就帶了一條內褲，然後帶了一個可擕式的投影儀，他喜歡看電影，出差都帶著它，這回在機場，看了十幾部電影。

剛開始他睡在機場的沙發上，兩張單人沙發拼在一起，腿都伸不直，再用羽絨服當被子蓋。晚上特別冷，經常被凍醒。後來有人帶著睡袋來機場，然後坐飛機走了，睡袋就扔在那，他撿來用，後來又撿到一張行軍床，還有帳篷、氣墊床、褥子、防潮墊。

很多人來他這邊附近睡，都會跟他聊幾句，他們就把食物分享給他。很多搭機離開的人，有的會悄悄把剩下的食物放在上面，麵包是最多的，有時候還有烤鴨，最誇張的是60個熟雞蛋。

他來機場的時候什麼也沒帶，還有人從酒店給帶了牙膏、牙刷、洗面乳、洗髮精、沐浴乳，當然沐浴乳也用不上，機場沒有可以洗澡的地方，只能洗洗頭洗洗臉。連腳下穿的這雙人字拖，都是山東菏澤一個小夥子給他的。

他在機場認識了很多新朋友，不止100個，全世界的朋友都有了。有一個去日本留學的姑娘在機場住了十來天。臨走的時候，她讓她的朋友送來20幾箱不同口味的速食麵，還有200多個八寶粥，四箱自熱米飯。

他吃過最好的一頓是牛排。一個在上海開西餐廳的英國廚師要回英國，來機場的時候，帶了自己做的11份牛排，包在錫紙裡頭。「英國廚師跟我要了一瓶礦泉水，就順便給了我3份牛排」。

他還認識了一個比他小幾歲的非洲人，會說中文，兩人一起搭伙過了50來天。這非洲人名叫「黃金」，因為爸媽開黃金礦的，所以取這個中文名。黃金在上海待了十幾年，既做生意，也當編劇，這次要回老家安哥拉，就是要拍個電影。他跟黃金說他洗頭掉頭皮屑，需要一瓶「海飛絲」，黃金就在微信群裡問，真的就有外國朋友送過來了。

他在機場睏了就睡。有一次睡了十七、八個小時，當時扁桃腺發炎，眼看就要發燒了，他到處問人要消炎藥，後來終於有一個香港小伙子給了消炎藥才好轉。

5月中旬一位從浦東機場飛去紐西蘭的女士，寫了一篇「我在浦東機場打地鋪的故事」，裡頭提到了橋哥—「（他）收集前面旅客留下的睡袋、地墊，給後面滯留的旅客用，還負責跟機場聯絡。機場的工作人員打電話給他，讓他通知滯留人員去機場25號門做核酸檢測……機場如果有剩的盒飯，工作人員也會交給他，他會分發給滯留的旅客，因為很多人連續吃了幾天速食麵」。故事因此傳開。

機場 電影 英國

上一則

人教社教材「夾帶私貨」? 鄭淵潔：吃相難看 總主編澄清：不可能

下一則

亂加碼、缺管子… 上海人核酸採樣亂象頻傳

延伸閱讀

上海解封首日 用電量回升18.5%、加油量暴增127%

上海解封首日 用電量回升18.5%、加油量暴增127%
LAX租車設施竣工　將為世界上規模最大

LAX租車設施竣工　將為世界上規模最大
上海解封第2天 檢出7例社會面病例

上海解封第2天 檢出7例社會面病例
上海解封 吳尊一家戶外脫罩運動 11歲女兒美腿吸睛

上海解封 吳尊一家戶外脫罩運動 11歲女兒美腿吸睛

熱門新聞

加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
中國商務部專家白明指出，越南上游供應鏈仍仰賴中國，所以是「中國製造」的外延。圖為越南成衣工廠。（路透）

「越南製造」超越「中國製造」？中商務部專家：是外延

2022-05-28 10:35
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35
上海光影秀出現「人民城市為人民」，對照在封控期間上海出現百般光怪陸離的現象，十分諷刺。（香港文匯網）

封控後上海青年：絕不生育、提前退休、搬回老家

2022-05-30 13:13

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」