為核酸「續命」上海人全在排隊 有人「團購核酸」 預約上門採樣

上海市民排隊核酸檢測成為生活的一部分。連日來，做核酸民眾在上海各地大排長龍。（取材自微信）

上海6月起全面恢復正常生活秩序，一些地方排長隊是意料之中。但沒想到的是，排隊最長的地方竟是核酸檢測 亭。由於民眾須持72小時陰性證明才得出入公共場所等，於是這兩天，全上海的人都在排隊測核酸「續命」，有人甚至排隊逾三小時；有人為省時，加入「核酸團購」預約上門採樣，笑言就當「上班稅」。

來源：YouTube

上海2日新增本土新冠肺炎 確診病例8例和無症狀感染者8例，較1日的13宗略增。而2日下午，上海政府召開疫情 發布會，就部分核酸採樣點排隊時間長向市民致歉，稱已連夜增派採樣人手、增開了採樣窗口。

「上海人的一天，從排隊做核酸開始，在排隊做核酸中結束」衝上熱搜！有網友還特別製作「核酸日曆圖」，提醒大家如果沒有72小時核酸檢測陰性證明就不能搭乘大眾交通，只能走路或騎共享單車；同時，許多場所沒有核酸陰性證明也進不去，為了上班、出門洽公，導致人人都在做核酸，人人都在排隊。

有網友感嘆，本以為解封後，大家見面打招呼的話題會是去哪裡吃飯、去哪裡玩?結果到現在全在討論哪裡能做核酸，哪裡核酸排隊人少。

新民晚報報導，多個核酸採樣點都有市民排長隊，最長的等待超過三小時。徐匯區的姚女士說，6月1日下班後她趕緊到社區附近的核酸採樣點做核酸檢測。排了一個半小時後，眼看就要輪到，工作人員告知「下班了」，暫停採樣。後面依舊是長長的隊伍，有人情緒激動，甚至報警。

一家位於徐匯區的醫院夜間做核酸採樣的人群隊伍排到馬路上，進入醫院的市民很多沒有做到「一米間距」。市民王小姐說，因為白天其他點位的隊伍太長，而自己的核酸報告即將過期，只能硬著頭皮排隊，心裡卻擔心這樣人群聚集會否增加風險。

而等待核酸結果出爐的時間過長也引來批評。有人反映，近日的核酸檢測結果在等待15小時後還未出來，有人說等了18個小時才等到結果出爐。

另有網友說，「常態化做核酸」真的太耗費成本了，最主要是時間。為能節省時間，有人開始團購「核酸採樣」，有專門人員上門採樣，上門費用1000元人民幣(約150美元)，平均一個人做一次要花個20元，但能節省寶貴時間，一個月下來大概要做12次，就當作是「上班稅」。