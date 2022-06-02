上海展開常態化核酸 卻缺試管、亂加碼 甚至要排3小時

上海採樣點排隊時間過長，還出現檢測點亂加碼、檢測出結果太慢等問題。（取材自新民晚報）

上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，常態化核酸採樣工作也正剛起步，但卻已經帶來了大量人留，不僅多個點位的核酸採樣排起長隊，最長的等待超過3小時，還出現檢測 點亂加碼、檢測出結果太慢等問題，對上海市民復工 復產造成了一定影響。

新民晚報報導，採樣點「過期、出艙人員不讓做」層層加碼。閔行區的馬小姐和楊浦區的陳小姐反映，小區附近的核酸採樣點只接受「72小時核酸陰性」的市民；市民朱小姐則因為沒有核酸陰性證明才去做核酸，又被告知沒有核酸陰性證明無法做核酸，「這可怎麼辦？」還有一些沒有及時做核酸檢測而被賦黃碼的市民，核酸採樣點也婉拒，要求他們「到醫院去做」。

楊浦區市民陳小姐也說，上述規定在她的街道成了「共識」。但查詢這幾天的新聞發布，都沒有看到官方說明，她認為這是街道在「加碼」。

家住靜安區的周女士全家都是方艙出艙人員，已過居家健康監測期。但是，拿著解除隔離證明到家附近做核酸，卻吃了閉門羹。她說，昌平路、西康路附近的一個常態化核酸檢測點貼出 「返艙人員暫不到採樣點做核酸」的告示。工作人員表示，出院、出艙人員綠碼被「鎖定」，須前往醫療機構進行採樣。不過， 西康路、昌平路、江寧路周邊幾個其他點位都正常接受出院出艙人員做核酸檢測 ，並張貼了單人單管的提示。在新豐路上一檢測點，還給出院出艙人員設置了快速通道。

還有採樣點排隊太久，排到卻說「管子沒了」、「下班了」。徐匯區的姚女士說，昨天是第一天上班，下班後到小區附近的核酸採樣點做核酸檢測。排了1個半小時後，眼看就要輪到，但也臨近核酸採樣亭的下班時間。工作人員告知「下班了」，便要暫停採樣。然而，後面依舊是長長的隊伍，有人情緒激動，甚至打電話報警。

家住普陀區桃浦鎮的市民王女士表示，核酸採樣點隊伍長、人手少，好不容易排到了，被告知試管用完了，等工作人員送來試管，又過了半小時。

1日，上海常態化核酸採樣亭迎來大客流，物料用完、人員超出預期的情況並不少見。對此，有市民建議，臨近採樣點下班，應當派出工作人員在隊尾攔截，對民眾作出解釋；而只要在排隊隊伍中，就應該視為等候有效。同時，在人流量較大的情況下，王女士建議，適當延長開放時間，給予民眾更多方便。

澎湃新聞報導，檢測點還存在「出來的結果緩慢，有人15個小時還沒出報告」。有市民反映，近日核酸檢測結果在等待15小時後還未出。2日早上10點半，家住楊浦區殷行街道工農三村的程女士還沒出門，她的核酸有效期已經超過72小時，但昨晚做的核酸結果還沒出來。