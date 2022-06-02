中國白酒英文正名「BaiJiu」 有3要素就不再是白酒

有業內人士預測，隨著白酒「新國標」的實施，行業或將面臨重新洗牌。（取材自紅星新聞）

中國6月起正式實施「白酒工業術語」、「飲料酒術語和分類」兩項國家標準，對「白酒」的定義進行更新，而「白酒」的英文也以漢語拼音為「BaiJiu」，與「Liquor」、「Wine」等單字做出區隔。貴州白酒專家表示，中國的新國家標準將規範白酒企業的生產，打造中國白酒國際品牌。

中新社報導，根據新修訂的規定，「白酒」是以糧穀為主要原料，以大麴、小麴、麩曲、酶製劑及酵母等為糖化發酵劑，經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀、勾調而成的蒸餾酒。如果瓶身上有三種要素，都不能稱為白酒：一是含有食品添加劑，二是原料以薯類為主，三是配料中出現食用酒精。

長期以來，中國白酒並無確定的英文名稱， 存在多種翻譯，貴州大學科學技術研究院副院長、貴州省釀酒工業協會秘書長黃永光表示，以前在國際上發表文章、交流，白酒多用「Liquor」、「Wine」等單詞翻譯，但這些單詞背後的含義都與中國白酒的生產實際不相符合。「統一白酒（BaiJiu）的英文名字讓國外消費者能從定義、製酒工藝，甚至是酒體風味、口感上瞭解中國白酒。」

黃永光認為，新國標的實施雖然會讓一些企業增加成本，但是極大規範了白酒企業的生產。