我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

中國一線大城排名 上海超越北京居首

記者黃雅慧／綜合報導

中國一線大城最新排名出爐，一向位居龍頭寶座的北京，遭上海超越，據第一財經1日發布「2022城市商業魅力排行榜」顯示，2022年一線城市排名變為上北廣深，上海跑贏北京。同時公布的15座新一線城市，排名第一是成都，重慶則首超杭州，排名第二，合肥重回「新一線」，瀋陽則首次退圈。

「2022城市商業魅力排行榜」各項指標主要採用的是2021年全年或截至2022年年初的數據。該排行榜自2013年開始發布，至今已是第八年評榜。

相較於單純使用城市的生產總額（GDP）來進行城市發展排名，第一財經旗下「新一線城市研究所」除整合常規GDP、人口規模、產業結構外，同時採用170個主流消費品牌的商業門店數據、17家各領域頭部互聯網公司的用戶行為數據和數據機構的城市大數據，比如利用餓了嗎外賣數據、淘寶直播數據、燈塔電影專業版數據等來進行綜合評估。

再參考上述數據，依照商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、生活方式多樣性與未來可塑性等幾個維度，且依序給予不同權重來評估337座地級及以上城市發展情況，進行排名。

一線城市依舊是北上廣深，四大天王地位仍不可動搖，只是座次變為上北廣深。

而新一線城市是指未來最有可能躋身一線城市之列，今年入列15座新一線城市的依次為成都、重慶、杭州、西安、武漢、蘇州、鄭州、南京、天津、長沙、東莞、寧波、佛山、合肥和青島。

與去年相比，合肥重回「新一線」之列，瀋陽則首次離開了這個名單。其他新一線城市中，重慶超過杭州，排名新一線第二；武漢、寧波各升一名；鄭州、合肥上升兩名。總體來看，15座新一線城市的名單逐步趨於穩定。

在未來可塑性上，以高新技術企業、科技型中小企業、上市公司和優秀創業公司來計算的話，新一線和二線城市的優質本土公司數量占到中國全國的52%。而深圳在該維度上領跑全國；蘇州超越北京，南京也全面超過廣州；二線城市中，無錫快速完成了由「製造」向「智造」的轉變，躋身新興產業發展的第一梯隊。

北京 鄭州 武漢

上一則

中國解放軍東部戰區 曝光轟炸機6小時夜訓

下一則

密克羅尼西亞帶頭反對 王毅出訪失利 專家：這回中國自信過頭

延伸閱讀

北京疫情「穩中向好」 餐飲單位繼續暫停內用

北京疫情「穩中向好」 餐飲單位繼續暫停內用
上海復工首日 核酸「續碼」多處排長龍

上海復工首日 核酸「續碼」多處排長龍

一洲焦點／拜登政府認錯估通膨、北京在太平洋島國首戰失利

一洲焦點／拜登政府認錯估通膨、北京在太平洋島國首戰失利
上海解封 企業謹慎面對 經濟復甦還需時間

上海解封 企業謹慎面對 經濟復甦還需時間

熱門新聞

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
中國商務部專家白明指出，越南上游供應鏈仍仰賴中國，所以是「中國製造」的外延。圖為越南成衣工廠。（路透）

「越南製造」超越「中國製造」？中商務部專家：是外延

2022-05-28 10:35
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35
上海光影秀出現「人民城市為人民」，對照在封控期間上海出現百般光怪陸離的現象，十分諷刺。（香港文匯網）

封控後上海青年：絕不生育、提前退休、搬回老家

2022-05-30 13:13

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎