上海解封「想儂了」 憋兩個月爆報復性消費 超市現囤貨潮

上海解封第一天鄰近中午，徐家匯商圈不少熟食店外大排長龍，都是等著要取餐的上海民眾。(記者林宸誼／攝影)

1日零時整，海關大樓響起鐘聲，宣告上海歷經60多天封控後恢復全市正常生產生活。不少人迫不及待駕車外出，多地出現三更半夜大塞車奇景，氣氛猶如跨年。許多市民走出小區，趕到外灘等地興奮拍照打卡，隨處可見小吃店等大排長龍的「報復性消費」場景。在陸家嘴高樓大屏亮起的邀約「好久不見」、「想儂了」、「一道來」之下，有人慶幸重獲自由，有人卻出現了「解封式社恐」症狀。

上海1日起解封，民眾可以自由外出。自昨天上午開始，上海知名的南京路步行街與外灘觀景台就出現了久違的人潮。澎湃新聞報導，人們趴在欄杆邊，拍對岸的景色或者合照，也有人舉著手機視頻通話或直播。有人形容，「兩個月裡都沒見著幾個人」，這次解封，「上海有種疫後重生的感覺，很繁榮、很美好」。

極目新聞報導，不少人到南京路商圈的百貨公司、專賣店逛街採購，位於徐匯區徐家匯商圈的天鑰橋路美食街，幾乎每家開門營業的小吃店門外都排著長隊，網友們戲稱為「報復性消費」；住在徐匯區的吳小姐表示，「實在太魔幻了，彷彿封控在家的兩個月消失了」。對許多在家憋了兩個多月的人來說，理髮是恢復秩序後的「頭」等大事，理髮店幾乎都被預約滿員。

解封第一天，上海速食店門口擠滿上班族和附近居民，等著一嚐許久未吃到的炸雞、漢堡。(記者林宸誼／攝影)

由於封控陰影仍在，不少超市出現大量採購食物、民生物資的人潮。下班後也趕去超市採購的吳小姐說，「無預警封控那種不安全感不會因解封而消失，還是會多買一些（物資）比較安心」。

歷經2個多月封控，上海6月1日終於解封，不少居民終於可以出門透氣。記者林宸誼／攝影

雖然解封，但進入公共場所或搭乘公共交通工具等，仍須出示72小時核酸檢測 。昨天，許多上班族出門的第一件事就是找核酸檢測點，一位中年男子乘坐地鐵 在常熟路下了車，準備去上班，他說：「上海目前取得的成功來之不易，應該更加珍惜。」

微博 上還出現「解封式社恐」討論話題，有人提到，待在家中久了，竟不太知道該怎麼跟辦公室同事打交道了。還有人指出，解封來得太突然，不知如何因應忽然改變的生活，「雖然解封可以重啟經濟，但害怕和他人接觸後反而又爆發疫情」。

申江服務導報報導，「上海回來了」成了1日微博熱搜第一的話題。不少市民來到外白渡橋拍照，他們說，「想好好看看我們最熟悉的上海」。沈女士和丈夫是第一批駕車跨江的人之一，沈女士说，他們想見證這歷史性的一刻」。徐匯區網紅打卡地武康大樓前，是許多按捺不住興奮的年輕人已走上街頭，夜風從人們的臉上拂過，彷彿帶著自由的氣息。