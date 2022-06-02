逾30上海企業家「躺平」、「復工不復產」消極抗議 提7大訴求

上海官方宣稱自1日全面復工 復產，不過外媒報導，一群上海企業家近日發表公開信，表示將藉由「躺平」、「復工不復產」的消極抗議手段，拒絕與不合理的政治體制合作，並提出包括嚴懲封控期間違法亂紀政府和官員等政治改革七大訴求。他們並稱，上海封控至今，部分企業資金周轉成問題，「我們現在手裡沒錢要怎麼復工呢？」。

每日經濟新聞報導，1日一大早，上海街邊的早點攤、超市、蔬菜店、水果店、理髮店等基本都開門迎客，煙火氣十足。有公司員工說，「有三分之二的同事都來公司辦公了，大家都迫不及待『搶著上班』，很激動」。上海汽車企業產能也逐步恢復正常，車企產能恢復近八成。昨逢「618」電商大促首日，各大快遞轉運中心也已復工復產。

不過美媒自由亞洲電台報導，就在上海政府忙著營造「喜迎復工」的氛圍時，5月30日，一封屬名為「上海部分企業家與投資 人」的公開信在網上流傳。信中以「躺平清零：復工不復產，靜觀20大」為題，宣示要以復工不復產、裁撤部門、變賣資產、拓展海外市場、拒收「新冠」畢業生等方式，拒絕與不合理的政治體制合作。

公開信並提出七大訴求，包含要求政治體制改革；嚴懲疫情 防控期間違法亂紀、罔顧民意的各級政府和基層官員；嚴懲僭權濫抓濫捕的執法、司法人員，整肅公檢法隊伍；釋放、平反疫情期間為民發聲或捍衛個人權益而遭受政治、司法迫害的公民；平反近年如「任志強案」、「孫大午案」等企業家的冤假錯案，追回蒙冤企業家損失；釋放、平反良心犯、思想犯、政治犯；確立私有財產權等。

報導說，了解內情的前上海同濟大學副教授邱家軍表示，響應這封公開信的企業家超過30餘人，他們所掌控的招工規模超過60萬人，影響投資額達數億人民幣。「這些聯署人都是中上階層的企業家，這次（上海）封城讓他們清醒過來了。」

邱家軍並轉述一些企業家的心聲稱，「現在的復工是上海市政府強制復工，要復工要有生產原料、要有工人，要有開銷、給工資，才能復工。他們現在手裡的錢沒了，有個人說被剝奪了。有人就說，邱老師，我也想賺錢，但我手裡沒錢我怎麼復工呢?」

報導並引述一名在上海經營汽車零配件工廠的企業主魏女士表示，她對上海復工復產感到悲觀。封控兩個多月來，她管理的兩個工廠光維持宿舍員工的伙食、無法交貨的成本等開支就是很大負擔。政府突然宣布復工，她預估至少要三到四個月才能恢復原來的運轉水平。「出來這種公開信我覺得不意外，還寫得很含蓄了吧。」魏女士說。