我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

逾30上海企業家「躺平」、「復工不復產」消極抗議 提7大訴求

中國新聞組／上海2日電

上海官方宣稱自1日全面復工復產，不過外媒報導，一群上海企業家近日發表公開信，表示將藉由「躺平」、「復工不復產」的消極抗議手段，拒絕與不合理的政治體制合作，並提出包括嚴懲封控期間違法亂紀政府和官員等政治改革七大訴求。他們並稱，上海封控至今，部分企業資金周轉成問題，「我們現在手裡沒錢要怎麼復工呢？」。

每日經濟新聞報導，1日一大早，上海街邊的早點攤、超市、蔬菜店、水果店、理髮店等基本都開門迎客，煙火氣十足。有公司員工說，「有三分之二的同事都來公司辦公了，大家都迫不及待『搶著上班』，很激動」。上海汽車企業產能也逐步恢復正常，車企產能恢復近八成。昨逢「618」電商大促首日，各大快遞轉運中心也已復工復產。

不過美媒自由亞洲電台報導，就在上海政府忙著營造「喜迎復工」的氛圍時，5月30日，一封屬名為「上海部分企業家與投資人」的公開信在網上流傳。信中以「躺平清零：復工不復產，靜觀20大」為題，宣示要以復工不復產、裁撤部門、變賣資產、拓展海外市場、拒收「新冠」畢業生等方式，拒絕與不合理的政治體制合作。

公開信並提出七大訴求，包含要求政治體制改革；嚴懲疫情防控期間違法亂紀、罔顧民意的各級政府和基層官員；嚴懲僭權濫抓濫捕的執法、司法人員，整肅公檢法隊伍；釋放、平反疫情期間為民發聲或捍衛個人權益而遭受政治、司法迫害的公民；平反近年如「任志強案」、「孫大午案」等企業家的冤假錯案，追回蒙冤企業家損失；釋放、平反良心犯、思想犯、政治犯；確立私有財產權等。

報導說，了解內情的前上海同濟大學副教授邱家軍表示，響應這封公開信的企業家超過30餘人，他們所掌控的招工規模超過60萬人，影響投資額達數億人民幣。「這些聯署人都是中上階層的企業家，這次（上海）封城讓他們清醒過來了。」

邱家軍並轉述一些企業家的心聲稱，「現在的復工是上海市政府強制復工，要復工要有生產原料、要有工人，要有開銷、給工資，才能復工。他們現在手裡的錢沒了，有個人說被剝奪了。有人就說，邱老師，我也想賺錢，但我手裡沒錢我怎麼復工呢?」 

報導並引述一名在上海經營汽車零配件工廠的企業主魏女士表示，她對上海復工復產感到悲觀。封控兩個多月來，她管理的兩個工廠光維持宿舍員工的伙食、無法交貨的成本等開支就是很大負擔。政府突然宣布復工，她預估至少要三到四個月才能恢復原來的運轉水平。「出來這種公開信我覺得不意外，還寫得很含蓄了吧。」魏女士說。

復工 疫情 投資

上一則

密克羅尼西亞帶頭反對 王毅出訪失利 專家：這回中國自信過頭

下一則

美擬擴大制裁中企黑名單 商務部長：蘋果考慮撤離生產線

延伸閱讀

上海復工首日 核酸「續碼」多處排長龍

上海復工首日 核酸「續碼」多處排長龍

上海解封 企業謹慎面對 經濟復甦還需時間

上海解封 企業謹慎面對 經濟復甦還需時間
解封第一日 上海檢察長張本才落馬

解封第一日 上海檢察長張本才落馬
上海逾40家旅遊景區恢復開放 飯店民宿預訂量爆漲

上海逾40家旅遊景區恢復開放 飯店民宿預訂量爆漲

熱門新聞

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
中國商務部專家白明指出，越南上游供應鏈仍仰賴中國，所以是「中國製造」的外延。圖為越南成衣工廠。（路透）

「越南製造」超越「中國製造」？中商務部專家：是外延

2022-05-28 10:35
深圳豪宅「海德園」239戶開盤6小時賣光，每戶均價12.6萬，每戶最低總價8千萬台幣以上。（取材自知乎）

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

2022-05-30 23:31
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35
上海光影秀出現「人民城市為人民」，對照在封控期間上海出現百般光怪陸離的現象，十分諷刺。（香港文匯網）

封控後上海青年：絕不生育、提前退休、搬回老家

2022-05-30 13:13

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎