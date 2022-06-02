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上海解封 官感謝「取得重大成果」 民要道歉追責

中國新聞組／北京2日電
上海解封之後，一名韓姓男子背著與女友用PCR測試盒製作成的「陰性翅膀」走在街上，吸引不少網友關注。他開心地說：「我們即使經歷了這兩個月的困境，我們還是深愛著這個城市」。(取材自封面新聞)
上海解封之後，一名韓姓男子背著與女友用PCR測試盒製作成的「陰性翅膀」走在街上，吸引不少網友關注。他開心地說：「我們即使經歷了這兩個月的困境，我們還是深愛著這個城市」。(取材自封面新聞)

在經過兩個月的封鎖後，上海1日解封，車站湧現離去人潮，市民心情五味雜陳、百感交集。有人走上街頭倒數、開香檳慶祝；有人質疑封城人命代價沉重，不應慶祝，批評政府欠市民道歉和應該被問責。市政府1日則發布「致全市人民感謝信」，稱大上海保衛戰取得重大成果，歷史會記住所有人的付出。

BBC中文網報導，但中國針對疫情的「清零政策」仍然持續。新冠肺炎的感染者將被隔離或送往方艙醫院，即便感染者的親密接觸者也會被移送檢疫，感染者居住地周圍的區域也將被再次封鎖。

在上海工作多年的30多歲的白領劉先生說，全市正式解封前夕，他便到社區附近走走，他以手機拍下了許多隔離圍籬設備拆除的過程，他表示，自己的心情五味雜陳，並用「監獄」來形容封控期間的上海居民的心理感受。

許多人向外媒坦露這兩個月來心境壓抑沮喪。但劉先生仍強調自己讚譽上海人特別有勇氣，在個人生活受到嚴重影響時，會願意表達意見及批評。

此外，澎湃新聞報導，許多上海居民或打工族湧向車站，凖備離開上海或返回老家。上海虹橋車站有許多人露宿車站，特別是急欲返回老家、身無分文的農民工，許多志願者到那邊協助防疫併發放食物給這些因為封城丟了工作，一無所有的打工人士。

住在上海多年的中產階級，也開始有人藉著留學或工作為理由離開當地。一位在上海居住多年的連小姐（化名）在當地成家立業，幾年前兒子出生。因為工作考量，她與家人在疫情前就已經凖備搬離，因為封城打亂行程表，但又加深了他們離開的決心。

6月1日，上海公共交通恢復了基本服務，商店也開始營業，較大的購物中心客流總量不超過最大承載量的75%。但戲院、博物館和健身中心仍繼續關閉。但大多數學童不會再回到學校面對面的上課。

香港明報專報導，市政府1日發布「致全市人民感謝信」，文中指出過去一段時期「刻骨銘心」，上海「前所未有地靜了下來」；經過兩個月的奮戰，大上海保衛戰取得重大階段性成果，政府感謝全市人民同心協力，共同對抗疫情，歷史會記住所有人的付出。政府還表示，接下來，加快經濟社會恢復的任務也日益迫切，全力恢復生產生活秩序，「盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來」。

「感謝信」、「上海回來了」等標籤1日一度占據微博熱話榜，但輿論反應幾乎都是批評。人們認為上海市政府應該發道歉信和追究責任。一名網友寫道：「為什麼是感謝信不是道歉信？」、「上海人需要的是道歉信和追查問題根源的工作報告」。

放寬限制後的第一天，人們在上海靜安區乘坐地鐵。(Getty Images)
放寬限制後的第一天，人們在上海靜安區乘坐地鐵。(Getty Images)

一些上海居民也對歡慶現象反思。華與華營銷諮詢公司董事長華杉寫道：「上海很多人放煙火，敲鑼打鼓，人們就是這樣無情無義，背叛了過去…然後在前頭再次給我們暴擊。」另一名網友則說，無法忘記那些被草菅的人命、次生災害，「面對無人站出來對生命致歉，只有綻放煙花的天空，我只覺得悲涼」。

封城亦給居民留下陰影，據中央社，昨日不少超市出現大量採購食物、物資的人潮，店員忙着補貨。有居民稱曾經歷過買不到菜的痛苦時期，因此多買了兩天分量。

新民晚報報導，國家傳染病醫學中心主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏表示，上海歷經自抗疫以來最為艱苦的兩個月，希望早日找回普通但又珍貴的正常生活。

另據中新網報導，據上海衛健委微信公眾號消息，6月1日0—24時，上海市新增本土新冠肺炎確診病例五例和無症狀感染者八例。

六月一日，上海公共交通恢復了基本服務，商店也開始營業。但戲院、博物館和健身中心仍...
六月一日，上海公共交通恢復了基本服務，商店也開始營業。但戲院、博物館和健身中心仍繼續關閉。(路透)

疫情 封城 新冠肺炎

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