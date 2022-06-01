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中國公布「2022新一線城市」 瀋陽首度跌出榜外

記者廖士鋒／即時報導
瀋陽首度跌出「新一線城市」榜單。圖為瀋陽市民在渾河岸邊駐足欣賞城市夕陽。新華社
瀋陽首度跌出「新一線城市」榜單。圖為瀋陽市民在渾河岸邊駐足欣賞城市夕陽。新華社

中國「新一線城市研究所」6月1日公布2022新一線城市名單，遼寧省會瀋陽跌出了這份榜單，使得東北地區沒有任何城市上榜。

第一財經旗下的「新一線城市研究所」1日發布上述《城市商業魅力排行榜》榜單，新一線城市依次是：成都、重慶、杭州、西安、武漢、蘇州、鄭州、南京、天津、長沙、東莞、寧波、佛山、合肥和青島。與2021年相比，合肥重回「新一線」之列，瀋陽則首次離開了這個名單，使得新一線城市中沒有東北城市。

據指出，衡量名單的標準係採用170個主流消費品牌的商業門市資料、17家各領域頭部網路公司的使用者行為資料和資料機構的城市大資料，每年都以「商業資源集聚度」、「城市樞紐性」、「城市人活躍度」、「生活方式多樣性」和「未來可塑性」五大維度來評估337座地級及以上城市的發展情況。

所謂「新一線」，指德是未來可能成為一線的城市，由「第一財經」提出。2016年起每年會評選出15個新一線城市、30個二線城市、70個三線城市、90個四線城市以及128個五線城市；至於一線城市，仍是「北上廣深」四座。

「新一線城市研究所」指出，15座新一線城市的名單逐步趨於穩定，持續入選的無一例外都可以被稱作高度發達的商業城市，它們未必擁有更高的行政層級，但一定是與周邊城市發生商業聯繫的樞紐；半數以上的城市人口都從事與商業、服務業相關的職業；消費或是以消費方式實現的各類活動是人們享受城市生活的必要組成；一部分選擇留在這些城市的人，不是為了按部就班的生活，而是追求獨特的自我價值。

鄭州 武漢

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