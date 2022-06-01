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中國1193萬人報名高考創新高 有高校盼允學生延畢助降失業率

中國新聞組／北京1日電
在河北省石家莊市第二十二中學高三年級教學樓，學生認真學習，備戰高考。（新華社）
在河北省石家莊市第二十二中學高三年級教學樓，學生認真學習，備戰高考。（新華社）

中國2022年的高考將於6月7至8日登場。而上海因疫情，考試延期1個月後舉行。今年報名人數為1193萬人，再創歷史新高。而這一場考試也是今年中共20大前，中國最大規模、有組織的集體性活動。國務院副總理孫春蘭昨天在北京檢查高考準備工作，除要求確保考生和考務人員安全健康、注意考試公平性，也指示關注考生壓力。

中國高考報名1193萬人，再創歷史新高。 圖為中共中央政治局委員、國務院副總理...
中國高考報名1193萬人，再創歷史新高。 圖為中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭孫春蘭在教育部教育考試院主持召開座談會，對全國高考組織工作作出部署。（新華社）

新華社報導，孫春蘭30日到北京市和教育部教育考試院檢查高考準備工作，她表示，今年全國高考設普通考場33萬個，安排監考及考務人員102萬人。

她強調，高考是黨的二十大前全國最大規模的有組織集體性活動，目前全國疫情防控形勢持續向好，為做好高考組織工作創造了條件。各級黨委和政府要抓實抓細高考組織和防疫各項措施，做好考生和考務人員的健康監測、核酸檢測，用心用情做好考生服務保障工作，確保高考安全平穩有序。並要加強考試環境綜合治理，持續開展打擊作弊專項行動。

她說，這屆考生居家備考時間較長，學習負擔和心理壓力較大，一定要創造條件讓考生考前返校得到老師的指導，幫助他們把身心調整到最佳狀態。各項服務保障要到位，做好交通出行、食宿衛生、防暑降溫等工作，加強心理疏導和人文關懷，為考生特別是殘疾等困難考生提供便利等。

另據中新網報導，中國今年大學應屆畢業生將達1076萬人，面臨疫情以來最差的經濟與就業環境。為降低失業率，中國南方科技大學代理副校長金李建議教育部，允許更多學生延畢並保留應屆畢業生身分。

當被問及還有那些措施可以拓寬就業管道，金李首先建議緊急動員有條件的國企、事業單位和政府部門，提供盡可能多的擴招名額吸收新畢業生，國家給予一定財政補助。他並建議由國家協調，在現有徵兵計畫內優先安排大學畢業生參軍。

高考 教育部 疫情

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