上海慶解封 擁吻、舉杯、放煙花 居民焦慮：難保不會再來一次

上海迎來解封之日，即將解封前的午夜時分，許多民眾上街慶祝。（美聯社）

「3、2、1！上海加油！」 6月1日零時一到，上海外灘江堤上響起歡呼聲。襄陽北路上，有情侶在街上擁吻；武康大樓前，有女孩端紅酒碰杯，更有人在街上放起煙花。上海從3月28日至今封城 超過兩個月，雖然未來市民每兩到三天需做一次核酸檢測 ，但隨著圍欄、路障的拆除，第一輛車在零時駛過延安東路隧道浦東出口，人們仍然感動「上海真的解封了」。

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綜合媒體報導，上海6月1日將全面恢復全市正常生產生活秩序，除了中高風險區外，市民都可以正常出行上班。市內的交通、商業、服務業等都將逐步恢復。

上海購物中心、超市賣場、便利店、藥店等有序恢復線下營業，室外類型的A級景區等也有序開放，但客流總量均須不超過最大承載量的75%。各類影劇院、文博場所、健身房等密閉場所則繼續暫緩開放。 6月1日0點左右，上海襄陽北路，一對男女擁吻在一起。(取材自澎湃新聞)

上海軌道交通、地面公車恢復基本運行。6月1日零點開始，浦東交警對4橋17隧封控設施進行集中撤除，讓車輛可以正常通行。

上海5月31日新增5例本土確診及10例無症狀感染者。上海副市長宗明指出，單日新增本土陽性感染者人數降至兩位數，封控區人數降至20萬以下，疫情 獲得有效控制。除了中高風險地區和封控區、管控區，各區、街鎮及居村委等，不得以任何理由限制居住社區的居民出入。未來上海市民每兩到3天需做一次核酸檢測。

報導指出，5月31日開始，上海不少社區先行取消出入通行證。志願者脫下「大白服裝」，加緊清點貨架上的快遞包裹，通知居民盡早領取，因為這些貨架當晚都將拆除，次日快遞和外賣都可以直接送上門。

上海西北角一小區旁，一家包子店店主正在擦洗店招牌，她興奮告訴街坊「開店」了；隔壁水果店主也在積極準備。一接到復工復市的通知，他們就返店打掃消殺，貼上場所碼。 上海解封，但購物中心及部分景區仍有客流量限制。圖為上海一名男孩在解封前一天，跳上畫分管制區的隔板。（Getty Images）

6月1日零時當晚，上海街道上出現人潮。虹口一小區出動了20多人，自發組團來外灘等待零點的到來，這也是他們第一次線下聚會，「本來很多鄰居只記得一個房號，根本不知道背後是誰」。這個「旅遊團」還肩負著直播重任，他們舉起手機向小區裡其他住戶展示此刻的外灘，「都是真的，很多人呢，比跨年更熱鬧！」

只是，在封控兩個多月期間，許多人蒙受收入損失、醫療困境，對即將解封回正常生活，居民反而有一種警惕感和焦慮感，深怕「封城」再來一次。

微博上出現了「解封式社恐」標籤，有些人提到，待在家中久了，竟不太知道怎麼跟辦公室同事打交道社交。也有人說，解封來得太突然，不知如何因應忽然改變的生活。雖然解封可以重啟經濟，但害怕和他人接觸後反而又爆發疫情。