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致全市人民 上海發感謝信3度提習領導

記者廖士鋒／綜合報導
中共上海市委、上海市政府1日清晨聯合發布感謝信，三度提到「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導」。（取材自「上海發布」微信公眾號）
中共上海市委、上海市政府1日清晨聯合發布感謝信，三度提到「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導」。（取材自「上海發布」微信公眾號）

中共上海市委、上海市政府6月1日發出「致全市人民的感謝信」，強調要全力推動正常生產生活秩序的全面恢復，並提到戰勝疫情的信心來自於「以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導」。

來源：YouTube

根據「上海發布」消息，6月1日清晨，上海官方發布了這封感謝信，首先就表示，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，經過兩個多月的持續奮戰，艱苦卓絕的大上海保衛戰取得了重大階段性成果，今天起上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段」。

感謝信並提及，感謝醫務人員、疾控人員、志願者、基層幹部、等新聞工作者等「在抗疫一線日夜拚搏」，同時提到，「這是一段刻骨銘心的日子」。因為疫情的衝擊，上海這座超大城市前所未有地靜了下來。受長時間封控影響，許多市民在工作、生活方面遭遇了困難和不便，「對此我們與大家一樣揪心不已」。

信中旋即指出，面對前所未有的挑戰，「我們從未動搖戰勝疫情的信心和決心。這種信心和決心，來自於以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導、來自於廣大一線工作者的頑強堅守，更來自於為這座城市默默付出的每一位市民」。

信中並表示「我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全市上下心往一處想、勁往一處使，重整行裝、勇毅前行，我們必將迎來大上海保衛戰的全面勝利」。

對於疫情管控期間的經濟傷害，信中指出，「將全力推動正常生產生活秩序的全面恢復，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來」，且強調各級黨委政府的工作都將更加注重回應好市民群眾和市場主體的關切，「出台各項措施都將更加注重傾聽基層一線的意見、釋放清晰明確的信號、體現積極正面的導向」。

疫情 同志 習近平

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