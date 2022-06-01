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上海疫情發布會連90天 改不定時召開 「有人住辦公室兩個多月」

記者廖士鋒／綜合報導
歷經90天不間斷記者會後，上海6月1日起將不會每天舉行防疫記者會。（新華社）
歷經90天不間斷記者會後，上海6月1日起將不會每天舉行防疫記者會。（新華社）

上海這波疫情以來，每日進行的「疫情防控工作新聞發布會」，將會在6月1日改為不定時召開，也替連續90日的記者會畫上句點，上海防疫官員透露，已經有同事住在辦公室長達兩個多月了。

據澎湃新聞報導，上海市政府新聞發言人尹欣5月31日表示，當天舉行的「上海市新冠肺炎疫情防控工作第201場新聞發布會」，將會是本輪疫情最後一場，自6月1日起不會每天固定舉行記者會，但仍會以「上海發布」等管道和形式，發布上海市疫情防控的最新資訊和相關政策。

尹欣並提到，這是本輪疫情以來舉行的第90場新聞發布會，過程中記者通過線上、線下提出了近450個問題，做了大量採訪報導，感謝大家的付出；也要感謝記者會幕後所有的工作人員還有手語團隊，這段時間以來的堅守，「很多同志都是住在辦公室已經兩個多月了，明天起大家可以陸續回到家人的身邊」。她稱「這一天來之不易」，籲市民「用我們的實際行動迎接我們熟悉的、想念的上海歸來」。

5月31日記者會上，上海市衛健委主任鄔驚雷指出，30日新增9例新冠肺炎本土確診病例和22例本土無症狀感染者，他並宣布核酸檢測費用再度下調，且常態化核酸檢測點的檢測服務免費至6月30日。

公開資料顯示，1月24日上海市進行第111場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會後，直到3月1日才舉行第112場疫情防控工作新聞發布會，然後每日舉行至5月31日。此前在2月並無舉行記者會、1月則是兩場。

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