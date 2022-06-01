吉林四平2次不核酸拘10天罰500元 網酸：怎不槍斃

吉林省四平市31日公告對逾2次未測核酸者拘留10天。圖為四平火車站。（取材自百度百科）

吉林省四平市昨日發布通告，指兩次以上未參加核酸檢測 者，將被依法行政拘留10日，處罰款500元人民幣（約75美元），且會被納入失信人員名單，並被媒體公開曝光。消息發布後引發批評，網民甚至反酸「怎麼不槍斃」。當晚，四平刪除通報，新通報裡載明不做核酸將賦「黃碼」，但已經沒有「行政拘留」、「罰款」字樣。

四平市昨日發布公告，稱6月2日6時至17時開展城區居民核酸檢測。無故不參加本輪核酸檢測的人員，健康碼將成「黃碼」。2次以上未參加核酸檢測的，依法行政拘留10日，並處罰款500元，納入失信人員名單。

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機關企事業單位幹部職工無故未參加本輪核酸檢測的，給予相應的黨紀政紀處分；無故不參加本輪核酸檢測的沿街商鋪從業人員，經營場所需被關停。

這項公告一出引發網友在微博批評聲四起，指「四平市政府知法犯法，公開違法」、「還有法律嗎？還有王法嗎」、「這樣的拘留規定究竟是依據哪條法律？完全是對中國法治建設的嚴重破壞 」、「難怪東北都沒人了，就這管理水平」。更有網民自嘲「感覺還行，不是兩次以上未測核酸就槍斃」。

引發熱議後，當晚，四平市刪除此前的通報。新發布的通報中，未能參加核酸檢測的措施改為「吉祥碼賦黃碼」。被賦黃碼人員，主動補檢後，將及時取消黃碼。對拒不參加核酸檢測且造成疫情 傳播擴散的，將依法依規處理。

北京 青年報旗下「政知道」指出，這並非四平市首次在通告中提到對不參加核酸檢測者採取措施，此前至少5次通告都提到了這一問題。顯見人口181.4萬的四平市，嚴格鞏固疫情防控成果。

5月16日的通告披露，四平市已對歷次未參加核酸檢測的390人進行訓誡，20人行政拘留並處罰金500元，470人收回核酸檢測費用。

雖然四平已撤下行政拘留、罰款的通告，但環球時報前總編輯胡錫進指出，這一處罰措施於法無據，非常不妥；這個通告確實值得商榷。

胡錫進解釋，通告所援引的「傳染病防治法」和「治安管理處罰法」都沒有具體法條對不去核酸的人實施行政拘留。除非有的人發現自己有了症狀而故意逃避核酸檢測，或者沒有去核酸檢測但逃避對黃碼人員的限制並造成了後果。

他認為四平市想讓這次核酸檢測不落一人的政策出發點沒有問題，但他們應該依法推進工作，這也是任何工作都應遵循的底線。