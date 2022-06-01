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經濟數據造假 首鍘省部級老虎 江蘇前副書記張敬華被雙開

記者林汪靜／綜合報導
江蘇省委前副書記張敬華嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍、公職處分。（取材自觀察者網）
江蘇省委前副書記張敬華嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍、公職處分。（取材自觀察者網）

在落馬近七個月之後，江蘇省委前副書記張敬華被雙開。據中共中央紀委國家監委網站消息指出，張敬華因謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動、大搞權錢交易，並非法收受巨額財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍、公職處分（雙開）。

張敬華是首個被明確指出「搞經濟數據造假」的省部級「老虎」。

中共中央紀委國家監委日前對張敬華嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。調查指出，張敬華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違規收受禮品禮金；隱瞞不報個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動；喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中共中央紀委國家監委通報稱，張敬華嚴重違反中共黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

通報表示，除了開除黨籍及公職處分外，終止其江蘇省第14次黨代會代表資格，並收繳其違紀違法所得，移送檢察機關依法審查起訴。

據了解，此前，也有一些官員被通報數據造假。但是，「政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動」的表述，是首次出現在省部級「老虎」的通報中。

張敬華1962年生，現年60歲，江蘇泰州人，大學經濟學學士學位，曾擔任江蘇徐州市委副書記、徐州市長、南京市委書記、江蘇省副省長等職位，去年任職江蘇省委副書記。

中共

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