我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

深圳全款買房熱 神秘人6000萬一次購13套商舖

中國新聞組／北京31日電
深圳掀起全款買房熱，中產是主力軍。（取材自時代周報）
深圳掀起全款買房熱，中產是主力軍。（取材自時代周報）

當年輕人不想給銀行打工提前還房貸，及嚴格執行的二手房參考價政策，深圳中產已經開始全款買房。

時代周報報導，前不久，深圳一名女子賣掉房子騰出名額，買入華潤城潤璽二期，總價約1500萬元（人民幣，下同，約225.6萬美元）。

剛開完盤的南山蛇口豪宅招商仕林臻邸，同樣閃現「全款人」。據多名項目營銷人士表示，總價超6000萬元的13套商舖被神秘人一次性打包帶走。

「全款熱」背後，是嚴格執行的二手房參考價政策。貝殼研究院發布的「2021年新青年理想居住報告」顯示，以二手房參考價的發布為分水嶺，發布前深圳貸款買房占比90%，發布後全款買房比例突破30%，並且還在逐步上升。

據了解，豪宅市場全款買房熱度明顯更高，一名業內人士表示，「買得起豪宅的，都不差這一成、兩成（的銀行貸款）」。

位於老牌豪宅區南山蛇口的招商仕林臻邸，開盤當天在深圳市房地產信息平台，13套商舖已全部完成認購。據悉，這13套商舖被一名神秘客戶打包拿下，總價超6000萬元。「應該是付了全款，銀行對商舖客戶的貸款資質要求很高，很難拿到貸款。」

據樂有家研究中心數據，2021年，深圳購房者中，一次性付款占比24.3%，相較於2020年提升13個百分點。

樂有家研究中心認為，全款買房比例提升，受多重因素影響。深圳二手房指導價出台後，購房者首付成本增加，有實力買家傾向於一次性付款。此外，近年來改善型需求增多，此類買家支付能力強，因此一次性付款比例增加。

來自深圳中原研究中心的數據顯示，今年1-4月，深圳二手豪宅累計成交320套，占全市二手房成交量的6%。深圳貝殼研究院指出，二手市場上中高端買家率先發力，千萬豪宅及中大戶型成交增加，4月成交總價在1500萬元以上的占比為4.6%，面積在144平方米以上的占比為6.3%，環比均呈上漲趨勢。

豪宅成交活躍的同時，全款買家的數量也在上升。其中，中產是全款買房的主力軍。

中原地產華僑城純水岸高級店董羅建明所在的華僑城，今年70%的買家是全款買房，「我們今年成交的3000萬元以上的單子，基本都是一次性付款。」

「深圳的新房市場以剛需、改善產品為主，豪宅產品不多，且多數倒掛，購買難度大，因此豪宅客戶更多只能選擇二手市場。」中原地產（中國內地）華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫表示，豪宅客戶購買力強，對政策敏感度也高。

在鄭叔倫看來，目前全國都處於政策寬鬆期，雖然房地產大規模的復甦還未到來，但購買力強的客戶會提前入手。

貸款 房地產

上一則

外鄉小伙流落成都 想用洗碗換白米飯 店家送肉還贈路費

下一則

無人接手 近半世紀珍寶海鮮舫6月揮別香港

延伸閱讀

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶

中國豪宅現「日光盤」每戶1800萬 6小時賣光239戶
研究：美西野火區最貴豪宅 比中價位房屋受災多7成

研究：美西野火區最貴豪宅 比中價位房屋受災多7成
中國無所不在的核酸檢測 在深圳連死者也要驗PCR？

中國無所不在的核酸檢測 在深圳連死者也要驗PCR？
研究：美西最貴豪宅 野火高風險機率比中價位房屋多7成

研究：美西最貴豪宅 野火高風險機率比中價位房屋多7成

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了