深圳全款買房熱 神秘人6000萬一次購13套商舖

深圳掀起全款買房熱，中產是主力軍。（取材自時代周報）

當年輕人不想給銀行打工提前還房貸，及嚴格執行的二手房參考價政策，深圳中產已經開始全款買房。

時代周報報導，前不久，深圳一名女子賣掉房子騰出名額，買入華潤城潤璽二期，總價約1500萬元（人民幣，下同，約225.6萬美元）。

剛開完盤的南山蛇口豪宅招商仕林臻邸，同樣閃現「全款人」。據多名項目營銷人士表示，總價超6000萬元的13套商舖被神秘人一次性打包帶走。

「全款熱」背後，是嚴格執行的二手房參考價政策。貝殼研究院發布的「2021年新青年理想居住報告」顯示，以二手房參考價的發布為分水嶺，發布前深圳貸款 買房占比90%，發布後全款買房比例突破30%，並且還在逐步上升。

據了解，豪宅市場全款買房熱度明顯更高，一名業內人士表示，「買得起豪宅的，都不差這一成、兩成（的銀行貸款）」。

位於老牌豪宅區南山蛇口的招商仕林臻邸，開盤當天在深圳市房地產 信息平台，13套商舖已全部完成認購。據悉，這13套商舖被一名神秘客戶打包拿下，總價超6000萬元。「應該是付了全款，銀行對商舖客戶的貸款資質要求很高，很難拿到貸款。」

據樂有家研究中心數據，2021年，深圳購房者中，一次性付款占比24.3%，相較於2020年提升13個百分點。

樂有家研究中心認為，全款買房比例提升，受多重因素影響。深圳二手房指導價出台後，購房者首付成本增加，有實力買家傾向於一次性付款。此外，近年來改善型需求增多，此類買家支付能力強，因此一次性付款比例增加。

來自深圳中原研究中心的數據顯示，今年1-4月，深圳二手豪宅累計成交320套，占全市二手房成交量的6%。深圳貝殼研究院指出，二手市場上中高端買家率先發力，千萬豪宅及中大戶型成交增加，4月成交總價在1500萬元以上的占比為4.6%，面積在144平方米以上的占比為6.3%，環比均呈上漲趨勢。

豪宅成交活躍的同時，全款買家的數量也在上升。其中，中產是全款買房的主力軍。

中原地產華僑城純水岸高級店董羅建明所在的華僑城，今年70%的買家是全款買房，「我們今年成交的3000萬元以上的單子，基本都是一次性付款。」

「深圳的新房市場以剛需、改善產品為主，豪宅產品不多，且多數倒掛，購買難度大，因此豪宅客戶更多只能選擇二手市場。」中原地產（中國內地）華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫表示，豪宅客戶購買力強，對政策敏感度也高。

在鄭叔倫看來，目前全國都處於政策寬鬆期，雖然房地產大規模的復甦還未到來，但購買力強的客戶會提前入手。