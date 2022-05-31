外鄉小伙流落成都 想用洗碗換白米飯 店家送肉還贈路費

快餐店老闆夫婦讚賞小伙自食其力，並願意給予幫助。（取材自紅星新聞）

「我可不可以幫你洗個碗，吃碗白飯就行了。」成都溫江一快餐店門口，日前出現一名外地小伙小聲向老闆娘求助。原來，小伙來成都找工作遇到了困境，人民幣50元（約7.4美元）是他僅剩的回家路費。得知這一情況後，熱心的老闆娘非常爽快：「你隨便吃，不要你的錢。」然而，小伙果真只打了一碗白米飯，躲在路邊花台吃著。見到如此樸實的小伙，老闆舀了一勺回鍋肉給他添菜，老闆母親還掏出了100元給小伙回家的路費。

老闆母親給小伙回家路費。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，這暖心一幕被網友拍攝下來傳至網路，在抖音 平台，獲得30多萬的點讚數。網友們不僅被快餐店老闆一家人的善良所感動，同時也讚賞小伙自食其力的誠實行為：「誠信的小伙，善良的店主。」、「小伙守住了底線，店主散發人性的光輝。」

據報導，「紅宏快快餐」老闆娘張紅回憶，當天店裡生意很忙，她端著炒好的菜走到門口，一名小伙子走了過來，手裡捏著50元錢，很小聲地對她說：「我可不可以幫你洗個碗，吃碗白米飯就行了。」剛聽到時，張紅還覺得有些奇怪，明明手裡有錢，為什麼要這樣做？接著，小伙解釋這50元是他回家的路費，不能用，並說這已經是他問的第三家餐館了，「前兩家都以為他是叫化子。」張紅很爽快地答應了，拿了一個碗給他，「沒的事，你隨便吃，不要你的錢。」然後轉身回廚房繼續忙活。

快餐老闆端出香噴噴的回鍋肉給小伙。（取材自紅星新聞）

隔了一會兒，張紅發現小伙一個人端著碗蹲在路邊的花台上吃，而且真的就只舀了一碗白米飯。張紅連忙把老公喊過來，讓他把剛炒好的回鍋肉給小伙舀一勺過去，並叫小伙回店裡吃，「去拉他過來，他硬是不過來。」後來，張紅的母親看到小伙子的窘況，擔心他回家的路費不夠，還從剛剛收到的餐費裡拉出100元悄悄給了他。

報導指出，其他食客在聽到小伙子的遭遇後也慷慨解囊，有的給了30元，有的給了100元，大家都很熱心幫忙。

在與小伙聊天中，老闆娘張紅了解到，小伙是西昌冕寧人，來成都找工作，已經三天沒吃飯了。當天張紅一家人還打電話問朋友，看能不能在工地上幫他找份工作。