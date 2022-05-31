兔子集體跳湖、女孩吃「罌粟籽」麵包…教材插畫爭議 教部追責

兒童的童書「想不開的兔子們」出現兔子集體自殺情節。(取材自微博)

中國教科書爭議連環爆，繼先前人教版數學教材插圖風暴 後，一本睡前童書的兔子居然號召「集體跳湖」，還有出現女孩吃「罌粟籽」麵包的情節等翻車事件層出不窮，教育部 也成立調查組進行全面徹查。

綜合媒體報導，有網友在社交平台發文指稱，一本睡前童書內容不當，其中一篇「想不開的兔子們」故事講述一群兔子因為自己膽小，又對生活感到害怕，居然號召所有兔子們集體跳湖；另一篇「沒主見的鳥王」，喜鵲說「他們認為沒有主見的男人是女人」，網友質疑這是什麽價值觀？

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知名作家曹文軒參與主編的「七色花」「大語文」等課外讀物中出現爭議內容，有網友指出「大語文」叢書收錄「露骨」民歌，不適宜兒童閱讀。「七色花」中出現了女孩吃「罌粟籽」麵包情節，是否妥當也引發了爭議。也有網友認為，叢書是針對高年級學生的課外讀物，並非童書，原文是經典文學作品，不應被「斷章取義」。

「大語文像鷹學會飛翔」中出現有性暗示的句字。（視頻截圖）

「大語文」叢書出版機構表示，已關注到該叢書中的爭議內容，正在自查。人教社工作人員也表示，關注到「七色花」引發的爭議，正開會研判。

小學課本中，雷鋒做好事的配圖疑植為日軍背老太太照片。(視頻截圖)

此外，網曝陜西兩家出版社聯合出版的小學二年級語文下冊「同步巧講精練」教輔書中，雷鋒做好事配圖為日軍背老太。據網友提供圖片顯示，配圖出現在詞義巧理解欄中，一幅疑是穿著日軍軍裝的人背著老太的照片，配文為雷鋒做好事時付出的艱辛。對此，出版該書的陜西人民教育出版社社回應稱，正在查找配圖錯誤的原因。

針對近日社會反映的人教版小學數學教材插圖問題，教育部已成立調查組進行全面徹查，對查出的問題將立行立改，對存在違紀違規問題的責任人將嚴肅追責問責，依法依規嚴肅處理，絕不姑息。

同時，教育部已部署開展全國大中小學教材全面排查工作，發現問題立即整改，對存在違紀違規問題的責任人按有關規定嚴肅處理。