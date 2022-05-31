我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

救命啊牠們先復工…上海白蟻成災 還殺進劉畊宏直播間

中國新聞組／上海31日電
劉耕宏直播時也看到不少白蟻，甚至鑽到妻子王婉霏的衣服內。（視頻截圖）
劉耕宏直播時也看到不少白蟻，甚至鑽到妻子王婉霏的衣服內。（視頻截圖）

上海解封在即，市民卻遭受白蟻突然來襲；在社交平台上，上海多個區的市民曬出白蟻出飛的畫面，上海白蟻成災引發熱議衝上熱搜。劉畊宏直播間也未倖免，網友笑稱，沒想到最先「復工」的竟然是牠們。

來源：YouTube

視頻中，劉畊宏一邊跳操，一邊吐槽為什麼住20幾樓也有很多飛蟲，妻子王婉霏更直呼「飛進衣服裡，受不了了」。上海網友也表示，家裡，辦公室裡，被白蟻攻占；晚上一開燈，牠們衝著燈光蜂擁而至，肆無忌憚。

綜合都市快報、新民晚報報導，不少上海市民近日紛紛在社交媒體表示，在楊浦區、黃浦區、普陀區等地，都發現有大量聚集的白蟻。尤其是夜晚路燈下，公交車站燈箱前、亮燈的店家招牌等處，成群的白蟻圍著光源飛來飛去，令不少市民恐慌、擔憂；就算住家有紗窗擋著進不來，那些神通廣大的白蟻，還會從縫隙裡鑽進去。

在社交網絡上，不少上海市民表達對白蟻成災的恐懼，如「白蟻密密麻麻地飛舞……還好有口罩，不然無法想像會發生什麼可怕的事」。市民章小姐稱，下班發現路燈下密密麻麻都是飛舞的白蟻，「彷彿一團白色的雲霧」。市民薛小姐也反映，一晚上都在家與白蟻鬥智鬥勇，「10分鐘裏徒手掐死了10隻白蟻」。

在楊浦區、黃浦區、普陀區等地，都發現有大量聚集的白蟻，尤其是夜晚路燈下，成群白蟻令不少市民恐慌、擔憂。一些沒見過白蟻的網友更是直呼「救命！」

上海市物業管理事務中心主任樊好表示，每年4至7月是上海白蟻的高發期，目前，上海各區共有54家白蟻防治企業承擔滅治工作，但受到疫情影響，許多專業防治人員還處於封控狀態。

上海近日白蟻成群，在街道燈光下密集一片。（取材自澎湃新聞）
上海近日白蟻成群，在街道燈光下密集一片。（取材自澎湃新聞）

疫情 口罩 復工

上一則

看布林肯演說 學者：美奉行一中一台 嚴重倒退

下一則

上海搶復工？ 小區：如何進出未明朗

延伸閱讀

上海6月1日解封 居委會不得限制居民出入

上海6月1日解封 居委會不得限制居民出入
白蟻大軍夜襲上海 劉畊宏邊跳操邊打白蟻

白蟻大軍夜襲上海 劉畊宏邊跳操邊打白蟻
封城逾2個月 上海市長：「超常規」力度拚經濟

封城逾2個月 上海市長：「超常規」力度拚經濟
劉畊宏認與周杰倫「有秘密」本不好意思...現不知所措

劉畊宏認與周杰倫「有秘密」本不好意思...現不知所措

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了