救命啊牠們先復工…上海白蟻成災 還殺進劉畊宏直播間

劉耕宏直播時也看到不少白蟻，甚至鑽到妻子王婉霏的衣服內。（視頻截圖）

上海解封在即，市民卻遭受白蟻突然來襲；在社交平台上，上海多個區的市民曬出白蟻出飛的畫面，上海白蟻成災引發熱議衝上熱搜。劉畊宏直播間也未倖免，網友笑稱，沒想到最先「復工 」的竟然是牠們。

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視頻中，劉畊宏一邊跳操，一邊吐槽為什麼住20幾樓也有很多飛蟲，妻子王婉霏更直呼「飛進衣服裡，受不了了」。上海網友也表示，家裡，辦公室裡，被白蟻攻占；晚上一開燈，牠們衝著燈光蜂擁而至，肆無忌憚。

綜合都市快報、新民晚報報導，不少上海市民近日紛紛在社交媒體表示，在楊浦區、黃浦區、普陀區等地，都發現有大量聚集的白蟻。尤其是夜晚路燈下，公交車站燈箱前、亮燈的店家招牌等處，成群的白蟻圍著光源飛來飛去，令不少市民恐慌、擔憂；就算住家有紗窗擋著進不來，那些神通廣大的白蟻，還會從縫隙裡鑽進去。

在社交網絡上，不少上海市民表達對白蟻成災的恐懼，如「白蟻密密麻麻地飛舞……還好有口罩 ，不然無法想像會發生什麼可怕的事」。市民章小姐稱，下班發現路燈下密密麻麻都是飛舞的白蟻，「彷彿一團白色的雲霧」。市民薛小姐也反映，一晚上都在家與白蟻鬥智鬥勇，「10分鐘裏徒手掐死了10隻白蟻」。

在楊浦區、黃浦區、普陀區等地，都發現有大量聚集的白蟻，尤其是夜晚路燈下，成群白蟻令不少市民恐慌、擔憂。一些沒見過白蟻的網友更是直呼「救命！」

上海市物業管理事務中心主任樊好表示，每年4至7月是上海白蟻的高發期，目前，上海各區共有54家白蟻防治企業承擔滅治工作，但受到疫情 影響，許多專業防治人員還處於封控狀態。