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中國出現首例Omicron變異株BA.5患者 曾打4劑國產疫苗

中國新聞組／上海31日電

上海發現中國首例感染Omicron變異株BA.5的病例，患者曾接種4劑中國製疫苗，他從烏干達搭機中轉抵達上海。

中國疾控中心28日發布「中國疾病預防控制中心週報」，荷蘭航空編號KL857班機4月27日降落在上海市浦東國際機場，其中一名37歲的中國籍男子4月29日通報確診且輕症。他是4月25日搭荷蘭航空編號KL535的航班自烏干達起飛，26日在荷蘭阿姆斯特丹轉機，並於27日由南韓首爾乘班機KL857抵達上海。

這名病患隨後轉往上海市公共衛生臨床中心接受治療，5月12日康復出院，不過隔天檢測他通報確診當天從鼻咽拭子取得的樣本，經基因定序分析，發現他感染Omicron的變異株BA.5。

據健康時報29日報導，這是中國通報的首例BA.5病例，感染者是從境外移入。

中國疾控中心發布的報告指出，全球首例BA.5的基因序列是在今年3月15日上傳至「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）平台，這是2月25日在南非從患者鼻咽及咽喉拭子採得的樣本。

報告說，最近幾周BA.4與BA.5在南非日益猖獗，並且三個月內已擴散至其他19國，若干國家如葡萄牙因BA.5入侵而染疫數攀升，於此同時，南非也通報自4月以來，住院患者略增。

研究顯示疫苗覆蓋程度與爆發BA.2大流行的各國，可能會左右BA.5的浮現，不過因BA.5引發的疫情持續時間還不夠長，有必要繼續觀測和評估，才能進一步釐清BA.5的特性及造成的影響。

南非 疫苗 Omicron

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