上海要解封 北京疫情再起 官：動態清零難

北京豐台區突現1病例，民眾排隊進行核酸檢測。（中新社）

歷經超過兩個月的封城後，上海市30日宣布，6月1日凌晨零時起「有序恢復」住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行，可視為解封。不過，北京疫情 在趨緩幾日後，30日出現「突發疫情」，豐台區出現1例社會面篩查感染者，全區緊急「靜下來」足不出戶、居家辦公。官員坦言，這顯示動態清零任務艱巨，反彈風險依然存在。

上海市委書記李強針對疫情稱，「大上海保衛戰」取得「重大階段性成果」。要堅持動態清零，全力抓好常態化防疫，全面恢復正常生產生活秩序，奪取防疫和經濟社會發展雙勝利。要在毫不放鬆抓好常態化防控的同時，加快推進復工、復產、復商、復市。

上海當局30日晚發布，上海疫情已「得到有效控制」，並指出，在住宅小區恢復出入方面，除中、高風險地區和封控區、管控區外，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，不得以任何理由限制居住本社區的居村民出入。在公共交通恢復運營方面，上海市域內地面公交、軌道交通全網恢復基本運行，對江輪渡有序恢復運行。

在機動車恢復通行方面，終止施行機動車電子通行證制度，計程車、網約車恢復正常運行；除中高風險地區和封控區、管控區外，私家車和單位用車正常出行。

上海30日新增9例本土確診和22例本土無症狀感染，疫情持續趨緩。目前上海共劃分封控區637個，涉及約22萬人；管控區6052個，涉及約67萬人。

上海市衛健委表示，目前全市單日最大檢測 能力達到850萬管以上，可滿足全面復工復產後的核酸檢測需求。另隨著疫情趨緩，將不斷釋放常態化檢測需求，當局構建15分鐘核酸「採樣圈」，已設置完成約1.5萬個點位。

北京防疫記者會通報，30日新增本土感染病例16例，2例無症狀感染者。病例集中在豐台、海淀區。

不過，30日豐台區通報出現1例社會面篩查人員病例。豐台全區將進一步「靜下來」，從嚴做好社會面防控。區內人員原則上居家隔離、足不出戶，全部居家辦公。全區按社區、小區實行網格化管理。另外，北京海淀7個區域今起實行管控，所有人員居家隔離。

北京市政府發言人徐和建說，截至29日，北京病例數已連8天出現明顯下降、連3天實現無社會面病例。「北京30日出現了突發疫情，表明全市動態清零任務艱巨。」

北京目前政策，除生活在封（管）控區人員外，連7天以上無新增社會面病例的區恢復正常生產生活。購物商場恢復營業；各景區、景點、公園按50%限流開放。