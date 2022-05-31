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跟隨李克強腳步…中國各地救內需 急發消費券

記者陳政錄／綜合報導

中國本土疫情降溫，各地開始拚疫後經濟，據中新經緯統計，目前廣東、山西、貴州等多地，陸續發出消費券，涵蓋零售、餐飲、文旅、住宿、體育等領域，規模都是1億元（人民幣，下同，約1501萬美元）起跳。民眾對於消費券的接受度也很高，成都520消費券甚至創下66萬張消費券5分鐘內全部領完的紀錄。

衛健委通告，中國30日新增確診僅28例，顯示本土疫情快速降溫，從中央到地方也開始祭出各項刺激經濟政策，以提振民眾消費，尤其是地方政府祭出消費券的速度最快，並且還在持續加碼中，此外，還有地方祭出買電腦打85折，購車給補貼……各種補貼、優惠政策層出不窮。

貴州宣布，30日開始發放規模1.4億元的零售文體和餐飲消費券。山西太原則表示，在前期投放1.2億元消費券基礎上，將再次籌集4.2億元發放消費券，涵蓋住宿餐飲、汽車、家電、文旅、零售等。

廣東省政府表示，鼓勵各地發放消費券，用於零售、餐飲、文旅、住宿、體育領域消費，活躍消費市場，包括要求各市發放消費券不得少於500萬元。

其中，以廣東省深圳市為例，頒布「深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施」，提出對消費者購買個人電子用品如手機、電腦、耳機、音響，以及家用電器如電視、冰箱、空調等產品提供15%補貼，相當於打八五折，每人累計最高額度約2000元。

吉林省長春亦發布政策表示，將面向在該市購車的個人消費者，發放總計規模5000萬元汽車消費補貼，持續至9月21日。

近期，國務院總理李克強接連就穩經濟表態，包括上周在主持召開國常會時，宣布部署「穩經濟一籃子措施」，其中，促進消費和有效投資措施中，就包括階段性減徵部分乘用車購置稅600億元、支持剛性住房需求、新開工一批水利工程項目等。

以3、4月本土疫情最嚴峻的上海市、吉林省來看，當局也分別於29日、30日宣布「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」、「穩定全省經濟若干措施」內容均提及要鼓勵商業主體和電商平台發放消費券、對購置電動車等提供補貼。

紅星新聞報導，為有效應對新冠疫情影響，積極擴大內需、促進消費，各地發放消費利多已各自開跑。成都發動金融單位和商戶疊加優惠活動，超過1萬個品牌、3萬家門店參與，共計發放2.4億元消費券。第一波次消費券發放參與活動人數達215萬人，66萬張消費券於活動開始後的5分鐘內全部領完。

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