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北京雷厲防疫民怨四起 中國網友藉「可達鴨」宣洩

中央社
肯德基在中國推出的可達鴨玩具暴紅。（取材自上觀新聞）
肯德基在中國推出的可達鴨玩具暴紅。（取材自上觀新聞）

中央社／台北31日電）北京當局貫徹COVID-19清零防疫導致民怨四起，繼「潤學」潮後，速食業者肯德基近來隨餐附贈的電動可達鴨迅速竄紅，成為中國年輕一代發洩不滿和憤恨嚴格防疫的「二創」玩意兒，掀起網紅效應。

據美國之音（VOA）報導，可達鴨最初源自日本動畫「寶可夢」（Pokemon），不過名氣不如皮卡丘響亮，外貌如鴨嘴獸又矬矬的，常常聽不懂主人指令，遭遇打怪對決還得靠著皮卡丘替牠出頭。

儘管可達鴨並非寶可夢系列玩偶的主流，報導指出，但這回肯德基推出的隨餐附贈玩偶中，電動可達鴨一貫呆頭呆腦的模樣，搭配洗腦歌般的魔性音樂上下擺動雙手，卻意外竄紅。

報導說，特別是不滿北京當局近期雷厲防疫封控的中國年輕世代，紛紛藉著可達鴨發揮二次創作，抒發沮喪無奈和不滿憤怒，瞬間在網路世界引爆宣洩情緒的「破圈」效應，以致「一鴨難求」

報導指出，可達鴨經二創加持已成為另類網紅，手持網友們宣洩心情的便利貼字條，像是「不想做核檢」、「我要出去玩」、「健康碼」、「出行碼」等，其隨音樂上下擺動如舉牌抗議的影音，如病毒般瘋傳。

其他在網路高頻率出現的詞彙還包括，「拒絕上班」、「加油賣錢」、「拒絕內卷」、「禁止擺爛」、「努力搞錢」、「躺平」等。

分析可達鴨的暴紅效應，報導指出，這是中國網友處於整體環境壓力的自我解嘲，各種搞怪標語也是年輕人追求個性的展現。

另有傳播學者表示，疫情改變了大眾的心態，可達鴨成為大眾宣洩焦慮、壓抑的出口，更有分析指出，可達鴨符合目前中國年輕人的躺平心態，「喪文化」情緒藉著可達鴨得以釋放。

報導表示，也有企業主藉著可達鴨表達心聲。小鵬汽車創始人何小鵬近日在社交平台上傳可達鴨揮舞「急求芯片」的片段，不言自明暴露全球陷入晶片短缺的困境。

防疫 北京 肯德基

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