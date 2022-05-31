「我是雲南的」暴火 原唱、翻唱是熱愛家鄉的傈僳族男孩

「我是雲南的」歌曲朗朗上口，因蔡金發花樣翻唱而火爆網路。(視頻截圖)

「我是雲南的，雲南怒江的…」最近許多網友被這首歌曲洗腦，爭相模仿，而成為一個「熱梗」。該曲由傈僳族男孩茶雄軍在2年前創作，另一位傈僳族小伙蔡金發近日翻唱意外大火，茶雄軍說，創作這首歌是為了歌頌自己的家鄉，長年在外打工的蔡金發也表示，翻唱它是因為熱愛自己的家鄉，想展示家鄉的獨特魅力。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，今年3月，蔡金發把「我是雲南的」上傳到短視頻平台快手，「我是雲南的，雲南怒江的，怒江瀘水市，瀘水市六庫，六庫傈僳族，傈僳族是這樣叫：烏鴉叫做阿南，青蛙叫做歐巴，老公叫做挫爬，老婆叫做搓媽，香菜叫做野穴，紅薯叫做阿夢；老虎叫做喇嘛，黃瓜叫做阿布；南瓜叫做阿普，雞蛋 叫做嘛啊耶夫——」歌曲朗朗上口，加上蔡金發在宿舍唱，在廠區唱，戴著安全帽唱，穿著睡衣唱…一個多月來上傳十多個翻唱版本，收穫巨大播放量，於是讓這個「我是雲南」梗火了起來。

報導指出，蔡金發今年29歲，在網上自稱蔡總，兩年前開始玩短視頻，因為「我是雲南的」系列視頻，一下漲了好多粉絲。蔡金發說這首歌並非他原創，只因歌中提到雲南是他的家鄉，又剛好也是傈僳族，於是被歌詞戳中，翻唱好多遍。

「我是雲南的」原唱作者名叫茶雄軍，兩年前創作該曲，今年18歲，是土生土長的傈僳族小伙。阿軍說，「我是雲南的」借用了一首流行說唱的伴奏，歌詞來自一個小學課本，「在寫這首歌的時候，我把自己親身遊玩過的地方寫了進去，覺得能生活在這麼美麗的地方非常幸福，所以希望唱出來，讓大家都知道怒江人和怒江風景。」

在網上走紅以前，蔡金發大部分時間都奔波在全國各地打工，傈僳族能歌善舞，因此蔡金發心中一直有一個歌手夢。

他在短視頻平台上傳了很多以家鄉為主題的歌曲，唱歌的時候，他顯得特別神氣，金色的長髮隨著節奏飄舞。小時候，蔡金發左手被火燒傷，只有中指和無名指能用，他16歲就外出打工，因為左手的殘缺，有些好心老闆會叮囑他慢慢幹，「為了報答老闆，我就更加賣力」。

與走南闖北的蔡金發不一樣，今年才18歲的阿軍從小到大一直待在瀘水，中學畢業後因為生病沒有繼續上學，留在家里和母親一起務農，「我從小就很喜歡音樂，自學了吉他等樂器，從2019年開始嘗試音樂創作。」

視頻意外走紅，讓蔡金發和茶雄軍都頗感意外，兩人也都因此漲了不少粉絲，開起了直播，兩人還在直播中連過線。一個是歌的原唱者，一個是唱火了歌的翻唱者，但兩人都沒有「王不見王」的敵對感，反而都表示感謝對方，並且他們也因為都是雲南傈僳族小伙伴而感到親切。

蔡金發現在會帶著弟弟蔡金海一起拍攝短視頻，他說：「走紅也是短期的，我還是會和弟弟踏踏實實地打工。」阿軍則表示想繼續走音樂道路，用音樂宣傳自己的家鄉。