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白蟻大軍夜襲上海 劉畊宏邊跳操邊打白蟻

記者林宸誼／即時報導
白蟻爬滿路燈、路樹的恐怖景象，在上海隨處可見。取材自新民晚報
白蟻爬滿路燈、路樹的恐怖景象，在上海隨處可見。取材自新民晚報

歷經兩個月的封控，隨著疫情趨緩，上海正準備復工復產之際，卻先遇上白蟻大爆發，不僅街頭出現漫天飛舞的白蟻群，爬滿路燈、路樹的恐怖景象也隨處可見，連藝人劉畊宏在上海自宅直播健身操時，也要不停地拍打身上的白蟻。

新民晚報報導，不少上海網友曬出自己拍到的「大場面」，還吐槽：「它們先復工了…。」

在直播間內，劉畊宏也發現有許多飛蟲，他一邊跳操一邊吐槽「為什麼好多飛蟲」「我們住20幾樓哎」，還有白蟻飛進王婉霏衣服裡，嚇得她驚叫狂拍衣服。

上海市物業服務熱線962121的工作人員表示，每年5至6月都會接到市民對於白蟻的投訴，「一般每年的某一天，反映白蟻問題的電話會突然爆發，29日晚上關於反映白蟻問題的電話沒有停過。」

專家指出，目前處於白蟻集中出飛和繁殖高峰期，雨後濕度較大，29日的溫度和濕度正好適合白蟻飛出，市民並不必過多緊張。

極目新聞報導，不止是上海，多地近期進入白蟻高發期。武漢市東西湖區、廣東湛江坡頭區、廣東佛山順德區等近日都有白蟻活躍。

廣東湛江坡頭區新基村一位村民表示，一開燈之後整個屋子圍滿白蟻，看不清路，不僅僅鑽耳洞、鼻孔，身上隱私部位它都一樣可以爬。

藝人劉畊宏在上海自宅直播健身操時，也要不停地拍打身上的白蟻。取材自新民晚報
藝人劉畊宏在上海自宅直播健身操時，也要不停地拍打身上的白蟻。取材自新民晚報
白蟻大軍29日夜襲上海。取材自新民晚報
白蟻大軍29日夜襲上海。取材自新民晚報

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